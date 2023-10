«Scuole, servono interventi» 

L’ultimo episodio è il crollo notturno di un pannello nell’istituto per geometri “Scano-Bacaredda” in via Grandi, pochi giorni fa. «Ma era di materiale leggerissimo, per insonorizzare: una piccola infiltrazione l’aveva indebolito», chiarisce la preside Miriam Etzo, «e la Città metropolitana l’ha subito sostituito». Nessun pericolo, dunque, ma bisogna aggiungere “stavolta”: perché il patrimonio scolastico dalle nostre parti è anziano, in qualche caso gli istituti superiori hanno settant’anni e li portano pure male.

I consigli d’istituto

La Città metropolitana stanzia 57 milioni per un piano triennale di manutenzioni. «Apprezzabile, ma dopo trent’anni di investimenti col contagocce del ministero abbiamo caseggiati scolastici malandati, come dimostrano gli episodi che accadono tutti i giorni». Pino Aquila, carabiniere in pensione e portavoce del Coordinamento dei presidenti dei Consigli d’istituto (ne riunisce 134, in tutto sono 270), parla di «scuole superiori che hanno in media mezzo secolo. Un giorno cade una porta addosso a una collaboratrice scolastica della “Satta”, negli altri si staccano i calcinacci. Che senso ha avere il wi-fi a scuola, se poi una plafoniera ti cade sulla testa? Si faccia un censimento dello stato degli istituti», suggerisce Aquila, «e un programma serio di ristrutturazioni coraggiose com’è stato fatto alla Italo Stagno, che ora accoglie gli studenti delle scuole in cui ci sono cantieri. Un ottimo jolly, ora utilizzato da dieci classi di via Stoccolma».

La «roulette russa»

«La situazione degli edifici scolastici», sbuffa dalla Cgil Erika Collu, segretaria regionale della Fillea (edilizia), «è allarmante, ma non c’è consapevolezza malgrado molti fatti recenti testimonino l’insicurezza per chi è in aula. Questa roulette russa non è ammissibile». Secondo Collu, «si portano i computer di ultima generazione nelle scuole ma mancano quattro mura e un soffitto che reggano. Eppure», conclude la segretaria della Fillea Cgil, «si fanno interventi edilizi spot in scuole che hanno problemi strutturali. Questo non è diritto allo studio».

«Troppe catapecchie»

Dalla Cisl scuola, la segretaria regionale Maria Luisa Serra parla di «edifici scolastici storici di pregio, che devono essere radicalmente ristrutturati perché molto vetusti, e scuole prefabbricate spuntate ovunque negli anni Ottanta: in queste ultime, quando si è fortunati s’infiltra l’acqua dal tetto. Dovremmo costruire nuove scuole», aggiunge Serra, «utilizzando nuove tecnologie, mettendo in sicurezza solo quelle che hanno un valore architettonico o storico. Ci vogliono progetti ben fatti, e ci vogliono tanti soldi che il Governo deve stanziare».

I poli scolastici

Sul fronte della Uil scuola, dal segretario regionale Giuseppe Corrias arriva una dura sentenza: «L’ottanta per cento delle scuole è da chiudere immediatamente: non sono a norma né per gli impianti né per il resto. Viviamo col terrore che accada qualcosa ai nostri figli durante le lezioni perché l’argomento è trattato con leggerezza». Dalla Uil arriva una proposta: «Inutile continuare a spendere soldi in ristrutturazioni per caseggiati inadatti come ad esempio il Siotto, che è pieno di scale. In tutta Europa realizzano nuovi poli scolastici», aggiunge Corrias: «Ci sono molti istituti diversi che condividono mense, palestre, piscine e altri servizi, e dove i ragazzi possono trascorrere tutta la giornata. Ma invece di andare avanti, restiamo indietro».

