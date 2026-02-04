Scuole senza serbatoi, polemiche sulla chiusura 

«Trovo inaccettabile che nel 2026 le scuole restino chiuse per semplici lavori alla rete idrica e che si debba discutere della presenza o meno delle cisterne», tuona Francesca De Ambrosis, consigliera comunale d’opposizione (Forza Nuoro al Centro). «Soprattutto, è inaccettabile che i fondi regionali siano stati annunciati a dicembre ma, allo stato attuale, non sono stati ancora utilizzati in modo proficuo». I fondi sono stati garantiti dalla Regione, alla fine dello scorso anno, per dotare di riserve idriche anche gli istituti scolastici di Nuoro. Peccato che i 220 mila euro siano ancora sulla carta. Così ieri mattina nove scuole, tra Santu Predu e piazza Italia, sono rimaste chiuse. «Oggi, dopo ben due mesi dall’annuncio, alcuni istituti della città non sono ancora dotati di cisterne e di sistemi di pressurizzazione», dice Maura Chessa, consigliera comunale del Gruppo misto. «Questo va a creare una disparità, per seguire le lezioni, tra gli studenti nuoresi. Poi, enormi disagi per le famiglie che, con pochissimo anticipo, devo sopperire a questa mancanza. Dunque, ancora una volta le scuole rimangono indietro, e inevitabilmente i nostri studenti».

I lavori di Abbanoa erano stati annunciati da giorni. Il sindaco di Nuoro aveva subito predisposto un’ordinanza. Quindi, scuole chiuse ieri a Solitudine, Sa ’e Sulis, Irrilai, Sa ’e Manca, Su Campu, Santu Predu, Preda Istrada, Corte ’e susu, Santa Ruche, Su Cuzone, Ubisti, piazza Italia e Su Serbadore. Scelta inevitabile, con la chiusura programmata del serbatoio di Murrone. «Le scuole di Nuoro, purtroppo, sono da anni senza cisterne», premette Giulia Corda, assessora comunale dei Lavori pubblici. «Conosciamo bene il problema, per noi è una priorità». Priorità che si scontra con i soliti “tempi tecnici”. «Ci sono dei fisiologici tempi burocratici - ammette Corda -parliamo di impegno di spesa e progettazione». Chessa puntualizza: «Vogliamo conoscere il cronoprogramma dei lavori. Queste situazioni di disagio non si devono più verificare». Corda replica: «Risponderemo, con piacere, nelle sedi competenti».

