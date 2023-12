Scuole, scatta l’ennesima rivoluzione 

Il regalo di Natale della Regione per le scuole cagliaritane è una sfilza di soppressioni e accorpamenti. La delibera della Giunta pubblicata ieri ha spiazzato l’assessorato comunale all’Istruzione che per mesi ha lavorato assieme ai dirigenti scolastici per trovare una soluzione il più possibile condivisa e indolore, poi approvata in Consiglio comunale e successivamente formalizzata a Villa Devoto dalla Città Metropolitana.

La proposta del Comune

La proposta del Comune prevedeva di accorpare la scuola secondaria di primo grado Alfieri-Conservatorio alla Direzione Didattica Lilliu, che si sarebbe trasformata in Istituto comprensivo. Invece la Regione ha deciso altro: la scuola secondaria di primo grado Alfieri-Conservatorio è soppressa e accorpata all’Istituto comprensivo Satta-Spano-De Amicis, per un totale di quasi 1200 alunni; l’istituto comprensivo Colombo è soppresso e accorpato all'Istituto comprensivo Tuveri-Randaccio Don Milani, per un totale di oltre 1300 alunni; la direzione didattica Lilliu e Istituto Comprensivo Stoccolma vengono soppressi e accorpati in un unico Istituto comprensivo di nuova istituzione, che avrà un totale di oltre 1300 alunni.

L’assessora

L’assessora all’Istruzione Marina Adamo si dice delusa. «È una decisione inaspettata perché disattende in toto la proposta della Città metropolitana arrivata dopo mesi di lavoro in assessorato, dopo tante riunioni con i dirigenti scolastici e dopo che il Consiglio comunale l’aveva fatta propria», esordisce. «Nel corso delle discussioni abbiamo soppesato con attenzione le specificità degli istituti, la loro storia, la territorialità. Invece la Regione si è limitata ad applicare le linee guida del Ministero e a mio avviso questo è potuto accadere perché nessuno degli altri sedici Comuni della Città metropolitana ha preso posizione. Queste», spiega, «sono scelte che secondo i criteri ministeriali devono tener conto di equilibri a livello provinciale e senza proposte dalle altre amministrazioni l’equilibrio non si trova. Lo dimostra il fatto che dove sono state presentate soluzioni da più Comuni, le istanze delle Province sono state accolte. Resta il rammarico di aver lavorato tanto e immagino la delusione dei dirigenti scolastici».

L’opposizione

«Non c’è che dire, un bel regalo di Natale per le scuole della città e di tutta l’Isola», è il commento di Giulia Andreozzi, esponente dei Progressisti. «Scompaiono istituti storici della nostra città, vengono cancellate realtà che funzionavano perfettamente, per creare dei mega istituti che avranno enormi difficoltà a portare avanti i progetti, a utilizzare le risorse disponibili, a personalizzare e adattare l’attività didattica al contesto di riferimento e così via: tutte cose che si sono già viste negli anni scorsi con le precedenti tornate di dimensionamento e che pensavamo di aver scampato per quest’anno. Per non parlare dei posti di lavoro che verranno persi», scrive in un commento su Facebook.

Gestione complessa

«Autonomie che spariscono significa dirigenti scolastici e uffici di segreteria che vengono cancellati con un tratto di penna e i pochi che restano che si ritrovano a dover gestire realtà con migliaia di alunni provenienti da contesti territoriali e ambientali diversissimi tra loro», aggiunge. «Come consigliera comunale di Cagliari mi concentro su quello che accadrà nel prossimo anno scolastico alle scuole cittadine».

