«Scuole sarde poco sicure nonostante le risorse» 

Sardegna agli ultimi posti in Italia per disponibilità di certificazioni sulla sicurezza delle scuole, e questo nonostante la disponibilità di risorse destinate negli anni attraverso i progetti Iscol@ e alle più recenti e cospicue risorse assegnate dal Pnrr. Lo fa notare Cgil Sardegna che, in una nota congiunta con Flc Cgil, scrive: «Il quadro emerso dall’indagine di Tuttoscuola apre una riflessione importante su quanto si sta facendo». In particolare «è evidente la necessità di analizzare le ragioni e sopperire agli evidenti ritardi nella messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole sarde». In più di vent’anni, «anziché migliorare la situazione è, oltretutto, peggiorata. Infatti, da un’indagine elaborata dalla Flc Cgil nazionale nel 2002 emerge che il 15,5 per cento degli edifici in Sardegna aveva il certificato di agibilità, mentre nel report di Tuttoscuola quella percentuale scende persino al 14,2». E ancora: «Allo stato attuale solo 34 scuole su 1645, hanno le cinque certificazioni previste per la sicurezza. Peggio della Sardegna solo il Lazio, con 1,9%, mentre la media nazionale, già drammatica, è del 9,8. Per quanto riguarda i restanti 1611 edifici, il 14,6% non ha nemmeno una certificazione mentre all’85,4% ne manca almeno una.

I nodi

Sulle misure già attivate per far fronte al problema, Cgil fa notare che dei 760 progetti di edilizia scolastica finanziati con fondi del Pnrr in Sardegna, il 27% (206 progetti) ha l’obiettivo di mettere in sicurezza e riqualificare gli edifici scolastici. Per questi 206 progetti ci sono 186 milioni di euro a disposizione, di cui il 33% è nella fase del pagamento. Ora, però, «il punto è che se dal 2002 non si possono registrare avanzamenti importanti, allora c’è da chiedersi dove siano le criticità che frenano la spesa delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi». Val la pena ricordare che esiste anche un problema di gestione pratica dei progetti e del loro stato di attuazione che è spesso in capo agli enti locali già in sofferenza per carenze di organici: «Occorre fare il punto su quanto si sta realizzando e introdurre i giusti correttivi, ad esempio anche supportando le amministrazioni locali», afferma la Cgil sottolineando la necessità di un confronto specifico sul tema con la Regione.

