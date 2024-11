Scuole riorganizzate, studenti in piazza 

Contro la decisione di sindaco e giunta di destinare le aule inutilizzate alla scuola civica di musica scendono in piazza gli studenti del liceo “Emilio Lussu”. Lo faranno martedì con un corteo che andrà dalla scuola di via Salvo d’Acquisto fino al palazzo municipale.

Si partirà alle 11 e i ragazzi chiamano all’appello gli ex studenti, insegnanti, genitori e cittadini. «Apprendiamo con grande sgomento, la volontà di chiudere il plesso scolastico di via Salvo D’Acquisto - recita il comunicato degli studenti - l’intenzione è quella di comprimere tutti i servizi scolastici di secondo grado nella sede di via Bolzano, trasferendo gli studenti degli indirizzi Artistico e Scienze umane. Riteniamo grave che questa decisione sia stata presa senza consultare la dirigenza scolastica e senza valutare l’effettiva fattibilità». Secondo chi organizza la protesta «la sede di via Bolzano non è in grado di ospitare, per mancanza di spazi, le classi degli indirizzi Scienze umane e artistico, oltre che i particolari laboratori che quest’ultimo corso di studi richiede, che sono stati oggetto di ammodernamento grazie ai fondi del Pnrr». Gli studenti temono un calo delle iscrizioni e che l’indirizzo Artistico possa essere mess a rischio. «Non staremo a guardare - continua il comunicato - faremo sentire il nostro dissenso verso questa assurda decisione presa senza nessun confronto democratico con l’istituzione scolastica. Chiederemo a gran voce spiegazioni al sindaco Ignazio Locci e all’assessore Luca Mereu».

Il sindaco annuncia che riceverà volentieri studenti e insegnanti. «Per spiegare e condividere con loro l’esigenza di aprire la scuola alla comunità - ha detto Ignazio Locci - creando le condizioni per condividere gli spazi inutilizzati con la scuola civica di musica e la possibilità di usare la palestra e le aule per esigenze sociali. Siamo certi che studenti e docenti capiranno». Nel ribadire il proprio dissenso, prende posizione anche la Cisl scuola che «si interroga sulla reale valutazione delle conseguenze derivanti dalla concentrazione degli studenti in un unico plesso - ha detto la segretaria Arianna Sabiu - È essenziale che tali decisioni siano condivise attraverso il coinvolgimento dell'intera comunità scolastica». La dirigente scolastica del liceo, Tiziana Meloni, al momento non rilascia dichiarazioni.

