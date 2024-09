Scuole, record di iscritti nei corsi serali 

C’è chi si è rimesso in gioco dopo una vita lontano dai libri, chi si è pentito di aver abbandonato presto lo studio, chi invece spende la carta del diploma per migliorare le proprie condizioni lavorative e chi vuole essere d’esempio. Seguendo un trend inarrestabile, con l’inizio della stagione scolastica ricominciano anche i corsi serali e si scopre che il Sulcis Iglesiente ha superato quota 200: sono infatti 215 gli iscritti nelle sedi di Carbonia, Sant’Antioco, Santadi e Villamassargia, gestite dall’istituto “Beccaria-Loi”, cioè l’accorpamento (diretto dalla preside Giorgia Floris) fra l’Istituto tecnico Cesare Beccaria e l’Istituto professionale Emanuela Loi. Il Beccaria conferma i corsi di Agraria nelle scuole di Santadi (80 studenti, il referente è Pinella Etzi), e Villamassargia (50 alunni, referente è Pino Floris), a Carbonia confermato invece l’indirizzo di Amministrazione-finanza-marketing (ragioneria) con 50 alunni (referente l’insegnante Lorenzo Tartaglione).

A tutto ciò si somma l’indirizzo Enogastronomico di Sant’Antioco (in capo al “Loi”) che passa da una a tre classi per un totale di circa 35 alunni. «Offriamo una crescita importante - sottolinea Pinella Etzi - secondo le esigenze del territorio: colpisce il fatto che fra gli oltre 200 studenti lavoratori, molti sono quarantenni ma anche tanti ragazzi che si sono pentiti di aver lasciato i libri pochi anni fa».

Non solo dalla fusione fra Beccaria e Loi è nata una scuola con 800 alunni, ma è arrivata anche nuova linfa dal serale. Il grado di impegno richiesto, che si tratti di un trentenne o di un settantenne, non è inferiore rispetto agli studenti del diurno. Lo testimonia ad esempio Federico Vivarelli, 30 anni, di Iglesias, indirizzo Agrario di Villamassargia: «Dopo traversie varie nella vita, ho incontrato amici che mi hanno fatto conoscere il mondo delle serali e ho trovato una classe con persone eccezionali: una nuova vita dopo aver abbandonato gli studi a 18 anni». Affrontare le serali è una questione di famiglia per i Spada di Santadi.

Giancarlo Spada, 52 anni, operaio, si è diplomato di recente nella scuola agraria. Il figlio Lorenzo, 21, sta seguendo le orme del padre nello stesso indirizzo: «Io l’ho scelto per rilanciarmi – racconta Giancarlo - e per essere d’esempio in famiglia».

