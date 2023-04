Scuole pubbliche, arrivano 220 alberi 

Naciri si dice contento per l’inizio della collaborazione: «Siamo da sempre pronti a lavorare coi Comuni che vogliono investire sull’ambiente», sottolinea. «Appena ci hanno chiamato da Monserrato abbiamo accettato volentieri. Il sopralluogo è servito per capire com’è strutturato l’habitat dei giardini scolastici dove verranno piantumate queste 220 specie tra alberi e cespugli. Siamo felici di collaborare con l’amministrazione comunale a questa e ad altre iniziative».

Lo scopo è mettere a dimora piante nei cortili scolastici. «Proseguono le visite nelle scuole per organizzare le piantumazioni delle 220 piante che Forestas ci ha dato gratis», dice Piroddi. « A gennaio abbiamo aggiornato le zone da inserire nell’appalto del verde che affideremo per minimo tre anni. Ciò ha però comportato l’aumento delle somme da destinare all’appalto e da inserire in bilancio. Riqualificheremo anche le rotonde e i viali alberati».

Comune e Legambiente Cagliari fanno rete per trasformare la città in un luogo sempre più verde. Mercoledì il presidente Ahmed Naciri ha partecipato ai sopralluoghi nelle scuole di via Monte Linas, via Capo d’Orso e via Argentina, insieme agli assessori all'Istruzione Fabiana Boscu, all’Ambiente Paola Piroddi, ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi e al presidente della Commissione Verde Ignazio Tidu.

I cortili delle scuole

Legambiente

Il presidente di Legambiente Cagliari ha rimarcato come l’educazione ambientale e la sensibilizzazione sul problema del cambiamento climatico siano di fondamentale importanza per rendere le città più vivibili. «È essenziale coinvolgere i giovanissimi con attività nelle scuole. Ho notato che purtroppo anche a Monserrato c’è un po’ di carenza di spazi verdi. L’iniziativa di messa a dimora delle piante nei plessi scolastici è solo un punto di partenza», precisa Naciri: «La collaborazione con il Comune inizia abbellendo le scuole per renderle più accoglienti per i bambini e i ragazzi; successivamente si proseguirà individuando le zone della città dove il verde è assente o insufficiente in maniera tale da consentire all’amministrazione di riqualificarle. Abbiamo trovato una bella squadra di assessori pronta a impegnarsi per rendere Monserrato sempre amica dell’ambiente. La sinergia è fondamentale».

Il piano del verde

Naciri dice infine che Legambiente sta valutando di programmare l’evento “Puliamo il mondo” anche nella cittadina dell’hinterland. «A breve presenteremo il Piano del verde ai cittadini e poi in Consiglio», informa il sindaco Locci. «Riqualificheremo le aree verdi comunali nell'ambito di interventi finanziati con l’avanzo, per un totale di circa 350.000 euro più altri 150.000 per un ulteriore intervento. Ci sarà un restyling in via San Gottardo e via Cabras e valutiamo la realizzazione di un parco lineare con area cani e gatti nell'ex area degli orti urbani. Sorgerà un parco anche in via Argentina, dove saranno trapiantati da via del Redentore i 5 ficus. Per la prima volta Monserrato ha un piano del verde pubblico».

