Scuole pronte per la campanella di inizio anno 

Alla prima campanella dell’anno, le scuole di Capoterra rispondono presente: nonostante i lavori che stanno interessando diversi istituti, tutti i plessi oggi saranno regolarmente aperti. Quelle di Corte Piscedda, delle vie Caprera, Amendola, Veneto, Battisti, Serpentara, Frutti d’Oro, Rio San Girolamo, Poggio dei Pini e Su Loi: le lezioni cominceranno regolarmente in tutte le scuole del territorio. Ma entro un mese e mezzo l’amministrazione Garau comincerà a raccogliere i primi frutti di un lungo lavoro di programmazione sull’edilizia scolastica, con l’inaugurazione della mensa di via Caprera e della scuola dell’infanzia di Frutti d’Oro.

Il sindaco

«Siamo felici di cominciare questo nuovo anno scolastico con così tante novità per i bambini e i ragazzi del territorio e per le loro famiglie – dice il sindaco, Beniamino Garau -, grazie a una progettazione che punta all’ammodernamento dell’edilizia scolastica di Capoterra e al potenziamento dei servizi, nei prossimi mesi apriremo nuove mense e completeremo altre scuole. Una mensa scolastica a Poggio dei Pini e Frutti d’Oro, un asilo nido in via Serpentara, le scuole di via Europa a Rio San Girolamo: investire in nuovi spazi destinati al supporto della didattica significa anche invertire il trend demografico negativo di Capoterra, invogliando le nuove famiglie a trasferirsi nel nostro territorio».

Il bilancio

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, tira le somme di quanto investito dal Comune negli ultimi anni: «Grazie ai fondi del Pnrr, siamo riusciti a investire per le mense quasi 3 milioni di euro, mentre 4 sono stati destinati per la scuola che sta nascendo a Rio San Girolamo, e quasi 2 per l’istituto della Residenza del Sole. È chiaro che un risultato simile si può ottenere solamente se il Comune ha uno staff di professionisti capaci di individuare tutte le linee di finanziamento che permettono di investire su un settore importante come quello della scuola. All’ingegnere che si occupa di progettare e rendicontare i finanziamenti che il Comune riesce a ottenere, presto se ne affiancheranno altri quattro». Dopo gli edifici, il Comune si concentrerà sugli spazi all’aperto delle scuole. «La prossima sfida che ci attende – spiega Silvia Sorgia -, è rappresentata dall’esigenza di progettare la parte esterna degli istituti, creando aule natura e altri spazi destinati alla didattica all’aria aperta e ai momenti di ricreazione dei bambini».

