Scuole più verdi con alberi e orti 

Scuole sempre più verdi. Nei giardini dei plessi cittadini verranno piantumate diverse specie arboree. Durante l’incontro con i cittadini per spiegare il progetto di restyling dell’incrocio via del Redentore-via Giulio Cesare, il sindaco Tomaso Locci ha annunciato che l’ente regionale Forestas ha donato 220 piantine al Comune, il quale le userà per abbellire i cortili delle scuole. L’amministrazione vuole sensibilizzare i più piccoli alla cultura del rispetto dell’ambiente. E le assessore all’Ambiente Paola Piroddi e all'Istruzione Fabiana Boscu hanno fatto sopralluoghi in alcuni plessi per organizzare la sistemazione degli alberi. Al termine di uno di questi, hanno pranzato nel cortile della scuola elementare di via Monte Linas con i prodotti dell'orto del giardino, coltivati direttamente dai bambini.

L’abbellimento

«Seguendo le linee di mandato, che prevedono un abbellimento della città, dell'arredo urbano e la piantumazione di nuovi alberi, con il sindaco abbiamo preso contatti con Forestas e siamo riusciti ad arrivare a un bellissimo risultato: ricevere in concessione gratuita 220 piantine tra mirto, lentisco, corbezzolo, rosmarino, ginepro rosso, carrubo, leccio e viburno», spiega Piroddi.

Piccoli coltivatori

«Col sindaco e l'assessora Boscu abbiamo pensato di iniziare le piantumazioni dalle scuole proprio per dare un segnale della grande importanza che rivestono la sensibilizzazione e l'educazione ambientale», prosegue. «Il rispetto per l'ambiente, per il verde, per il decoro e la pulizia, infatti, si insegnano fin da quando si è piccoli. E le scuole sono i luoghi dove i nostri bambini e le nostre bambine e i nostri ragazzi devono poter essere messi nella condizione di imparare tutto questo. Con la collega Boscu abbiamo iniziato i sopralluoghi nelle scuole della città. I prossimi giorni li concluderemo e definiremo le giornate che dedicheremo alla piantumazione di queste 220 piantine con il coinvolgimento attivo dei bambini e anche dei ragazzi che fanno parte delle associazioni ambientaliste con cui stiamo dialogando», conclude l’esponente della Giunta Locci.

L’ambiente

Dal canto suo, l’assessora all’Istruzione Fabiana Boscu ricorda che le scuole sono «luoghi dove i nostri bambini e i nostri ragazzi passano tante ore della loro giornata. Ecco perché è proprio da qui che abbiamo deciso di partire con l’iniziativa di piantumazione. È fondamentale sensibilizzare nei più piccoli il rispetto per il verde pubblico, in maniera tale che da grandi saranno adulti che ameranno l’ambiente. Abbiamo coinvolto la dirigente scolastica e le insegnanti, che hanno mostrato da subito tanto interesse ed entusiasmo per questa iniziativa». Boscu ribadisce che le visite ai plessi, insieme all’assessora Piroddi, continueranno per verificare quante piante sistemare e in quali punti.

