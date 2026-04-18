Scuole più sicure, ecco cinque milioni 

Meno costi di energia e di manutenzioni, più edifici sicuri e scuole più belle ed accoglienti. Un piano di quasi cinque milioni di euro spalmati nei Comuni di Arbus, Villacidro e Villanovafranca, gli unici del Medio Campidano che hanno ottenuto fondi europei del Programma regionale Fers 2021-2027. La proposta dell’assessore ai lavori pubblici, Antonio Piu, punta su un’idea concreta: garantire alla collettività maggior confort e sicurezza, assumere un importante ruolo di guida mirato a raggiungere gli sfidanti obiettivi imposti a livello europeo.

I progetti

Nel dettaglio, la strategia dei tre Comuni prevede 4 interventi: uno nell’Istituto Comprensivo di Arbus per 2.641.000 euro, un altro nella Scuola Media n. 2 di Villacidro per 1.513.028 euro, comprensivi di una quota di cofinanziamento di enti diversi per 773 mila, 800 mila euro a Villanovafranca, 100mila di contributo comunale, per lavori nel palazzo del Municipio e negli spogliatoi del campo di calcio.

Il cuore di ciascuno riguarda il superamento delle criticità dei rispettivi edifici, in particolare nuovi impianti da fonti rinnovabili, come tetti fotovoltaici, illuminazione a led, infissi e ammodernamento di arredi. Per tutti si apre una fase diversa che non è soltanto la riduzione delle spese sostenute per le forniture energetiche e le manutenzioni, assume un’importanza rilevante quella in cui la sicurezza e l’adeguamento strutturale alle nuove tecnologie diventa anche occasione concreta di crescita per il territorio.

Le scuole

Doppia soddisfazione del sindaco, Paolo Salis: «Esclusi dalla graduatoria di ottobre per mancanza di fondi, siamo stati ripescati adesso, senza impegnare somme del nostro bilancio. Un contributo importante per l'istituto, ha proprio bisogno di interventi urgenti tra cui l’impianto di riscaldamento, le interruzioni sono quasi giornaliere». Così per l’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Pani: «La scuola è un presidio fondamentale per il futuro del paese. Quello che sta prendendo forma è un progetto più ampio che si unisce alla nuova palestra e ai locali per la mensa scolastica». Anche per il sindaco di Villacidro, Federico Sollai «è un risultato significativo anche in termini di qualità progettuale, classificati al secondo posto a livello regionale su 39 progetti. Diversi gli interventi strutturali e impiantistici, tra cui la realizzazione del cappotto termico, un impianto fotovoltaico e pompe di calore. La scuola passerà dalla classe energetica E alla classe A4, diventando un edificio a energia quasi zero, con una riduzione dei consumi energetici di circa venti volte».

Villanovafranca

«Il progetto - ricorda sindaco, Matteo Castangia - è in fase di aggiudicazione, prevede nuovi infissi e fotovoltaico. La sostenibilità energetica oggi è un risultato importante non solo in termini ambientali, ma anche economici, grazie alla riduzione dei consumi calano le spese di gestione degli edifici».

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