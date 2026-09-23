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Siniscola.
24 settembre 2026 alle 00:47

«Scuole, più interventi per la sicurezza» 

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Un piano annuale e pluriennale per la manutenzione delle scuole di Siniscola. È la proposta dell’esponente di Forza Italia e già ex vicesindaco Franco Floris. «Molti interventi sono stati realizzati grazie a risorse esterne, come Pnrr, Iscol@ e fondi regionali - rileva Floris - questo modello non può sostituire una capacità autonoma del Comune con la manutenzione ordinaria che rischia così di essere sacrificata, mentre quella straordinaria procede lentamente».

Sulla sicurezza degli edifici Floris richiama la necessità di aggiornare le verifiche sismiche, completare le certificazioni antincendio e garantire la documentazione relativa all’agibilità. Temi che riguardano studenti, docenti e personale.

«Bisogna superare gli interventi occasionali attraverso un documento pubblico con priorità, costi, cronoprogramma e responsabilità», prosegue Floris che chiede inoltre «di rafforzare gli uffici e comunicare con trasparenza lo stato degli edifici, i lavori programmati e le risorse disponibili, perché le scuole sono infrastrutture strategiche». Da qui, la richiesta di un cambio di passo fondato su programmazione, competenza e responsabilità, per garantire edifici sicuri e adeguati.

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