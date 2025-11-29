VaiOnline
Nuorese.
30 novembre 2025 alle 00:21

Scuole, musei, strade: 3 milioni 

I fondi sono stati stanziati dalla Provincia, presto il via ai lavori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Grazie a una variazione al Bilancio 2025-2027, approvata in Consiglio, la Provincia mette in cantiere investimenti per 3,3 milioni di euro su scuole, strade, musei e progetti culturali. Di questi, 3,2 milioni provengono dall’avanzo di amministrazione 2024, senza compromettere gli equilibri di bilancio. Le risorse saranno impiegate sia per lavori e investimenti sia per spese correnti non permanenti, come previsto dalla legge.

Scuola e cultura

Tra gli interventi più importanti ci sono i lavori di manutenzione straordinaria del tetto dell’Ufficio scolastico provinciale di via Trieste a Nuoro, per un importo di 200.000 euro, e gli interventi urgenti all’Ipsars di Prato Sardo, pari a 250.000 euro. Per l’Istituto Tecnico Agrario di Sorgono sono stati stanziati 350.000 euro, mentre per l’Istituto Tecnico “Amaldi” di Macomer sono previsti 70.000 euro per lavori di manutenzione straordinaria.Il settore culturale riceve risorse significative: 200.000 euro per il museo di Atzara, 130.000 euro per il museo di Aritzo, 130.000 euro per il museo di Galtellì, 120.000 euro per il museo di Borore e 120.000 euro per il museo di Orani. Sono inoltre previsti 25.000 euro alla Fondazione Nivola e 345.000 euro complessivi per progetti culturali e sociali, tra cui il museo Man, progetti scolastici e iniziative per l’infanzia. Per il funzionamento dell’Istituto “M. Pira” di Siniscola sono stati stanziati 100.000 euro.

Strade

Attenzione anche a viabilità e infrastrutture con 350.000 euro destinati alla traversa urbana sulla strada provinciale 7 a Fonni, 300.000 euro per la sp 24 a Posada, 150.000 per la manutenzione di strade provinciali, 100.000 euro per la sp 30 a Lodine, altrettanti per il ponte sulla sp 25 e 30.000 mila euro al Comune di Bolotana per interventi necessario sulla ex sp 33.

Il presidente

«Investiamo su scuole, strade, musei e progetti culturali – dice Ciccolini – mettendo al centro le esigenze della comunità e del territorio. Grazie a una gestione attenta delle risorse possiamo realizzare interventi urgenti senza compromettere gli equilibri di bilancio e senza gravare sui cittadini. Ogni euro investito oggi è un passo avanti per la sicurezza, la cultura e lo sviluppo dei nostri Comuni». ll provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, consentendo l’avvio rapido dei lavori.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, non basta il cuore

Vantaggio di Esposito, poi la Juventus la ribalta con Yildiz 
l nello sport
Regione

Progressisti a congresso: Zedda eletto segretario, patto di lavoro con il Pd

Il partito cambia lo statuto interno e si dà una dimensione nazionale  
Alessandra Carta
Cronaca

Schianto sulla 131, muore a 40 anni: lascia un figlio piccolo

Una delle tre auto coinvolte avrebbe  imboccato la superstrada dalla complanare 
Marco Noce
Intervista su Videolina: aree idonee, servitù, rinnovabili

«Il Governo taglia fuori le Regioni: pronti a ricorrerre alla Consulta»

Il segretario del Pd Silvio Lai parla dell’ultimo decreto energia 
Nicola Scano
La vertenza

Protesta sospesa dopo l’incontro tra operai e ministra

Attesa per l’incontro a Roma: «Rilanciare subito Eurallumina»  
Antonella Pani
Turismo e fede

Piace il Cammino di Bonaria

I primi pellegrini in arrivo dalla Penisola: esperienza meravigliosa 
Marilena Orunesu
La storia

«Aiutatemi a riportare  a casa mio nipote: è in ospedale a Berlino»

Manuel Desogus è di Las Plassas,  ma da dodici anni vive in Germania 
Giovanni G. Scanu
Il premio

L’Oscar del business consegnato a Dubai alla sarda Valeria Petza

L’imprenditrice opera nell’immobiliare «Tecnologia e visione, vendo strategie» 
Giuseppe Deiana
Il caso

Trappola Atreju per il Campo largo

Conte invitato al dibattito, Schlein si ritira: la premier spacca Pd e M5S 