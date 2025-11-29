Scuole, musei, strade: 3 milioni 

Grazie a una variazione al Bilancio 2025-2027, approvata in Consiglio, la Provincia mette in cantiere investimenti per 3,3 milioni di euro su scuole, strade, musei e progetti culturali. Di questi, 3,2 milioni provengono dall’avanzo di amministrazione 2024, senza compromettere gli equilibri di bilancio. Le risorse saranno impiegate sia per lavori e investimenti sia per spese correnti non permanenti, come previsto dalla legge.

Scuola e cultura

Tra gli interventi più importanti ci sono i lavori di manutenzione straordinaria del tetto dell’Ufficio scolastico provinciale di via Trieste a Nuoro, per un importo di 200.000 euro, e gli interventi urgenti all’Ipsars di Prato Sardo, pari a 250.000 euro. Per l’Istituto Tecnico Agrario di Sorgono sono stati stanziati 350.000 euro, mentre per l’Istituto Tecnico “Amaldi” di Macomer sono previsti 70.000 euro per lavori di manutenzione straordinaria.Il settore culturale riceve risorse significative: 200.000 euro per il museo di Atzara, 130.000 euro per il museo di Aritzo, 130.000 euro per il museo di Galtellì, 120.000 euro per il museo di Borore e 120.000 euro per il museo di Orani. Sono inoltre previsti 25.000 euro alla Fondazione Nivola e 345.000 euro complessivi per progetti culturali e sociali, tra cui il museo Man, progetti scolastici e iniziative per l’infanzia. Per il funzionamento dell’Istituto “M. Pira” di Siniscola sono stati stanziati 100.000 euro.

Strade

Attenzione anche a viabilità e infrastrutture con 350.000 euro destinati alla traversa urbana sulla strada provinciale 7 a Fonni, 300.000 euro per la sp 24 a Posada, 150.000 per la manutenzione di strade provinciali, 100.000 euro per la sp 30 a Lodine, altrettanti per il ponte sulla sp 25 e 30.000 mila euro al Comune di Bolotana per interventi necessario sulla ex sp 33.

Il presidente

«Investiamo su scuole, strade, musei e progetti culturali – dice Ciccolini – mettendo al centro le esigenze della comunità e del territorio. Grazie a una gestione attenta delle risorse possiamo realizzare interventi urgenti senza compromettere gli equilibri di bilancio e senza gravare sui cittadini. Ogni euro investito oggi è un passo avanti per la sicurezza, la cultura e lo sviluppo dei nostri Comuni». ll provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, consentendo l’avvio rapido dei lavori.

