Scuole Medie, tregua lontana 

I genitori del comitato civico spontaneo, forti di una raccolta firme che ha superato quota 400, ribadiscono il no secco al progetto Isco@, e quindi il trasferimento della scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) di Scano a Tresnuraghes. Invocano il mantenimento della scuola nel paese, per evitare disagi a una trentina di alunni e loro famiglie.

«Non ci stiamo»

«È una soppressione ingiustificata, nessun campanilismo - precisano dal comitato – La nostra scuola è efficiente sia dal punto di vista strutturale che didattico, e la popolazione scolastica del nostro istituto è seconda per numero al solo plesso di Bosa, con 18 alunni alla materna, 16 alla paritaria, 61 alla primaria, 50 alla secondaria di primo grado. Attualmente si parla di un nuovo “polo d’eccellenza”, ma in realtà a oggi non c’è chiarezza riguardo all’offerta formativa, all’organizzazione della rete dei trasporti, ai servizi offerti: è tutto molto fumoso, nonostante manchino pochi mesi all’attuazione del progetto».

I numeri

Il progetto, già finanziato dalla Regione con 2 milioni e 700mila euro, istituisce il Polo scolastico diffuso “Raighinas e Alas”, una moderna e riqualificata scuola con le classi d’infanzia a Tresnuraghes e Scano, la Primaria solo a Scano e la secondaria di primo grado a Tresnuraghes, ospitando anche alunni di Sagama, Magomadas, Tinnura e Sennariolo. Così 31 alunni di Scano viaggerebbero giornalmente a Tresnuraghes, viceversa una decina bambini del centro planargese andrebbero alla Primaria di Scano.

Il sindaco

Il sindaco Antonio Antonio Flore Motzo difende il polo scolastico: «È una necessità storica per accrescere la qualità dell’istruzione territoriale; una scuola moderna, riqualificata architettonicamente, con efficientamento energetico, innovativa per insegnamenti, con ben tre lingue (sardo, italiano e inglese), laboratori informatici, artigianali e di archeologia, per mettere sullo stesso livello gli scolari scanesi con quelli delle città. Altrimenti sarà inevitabile la formazione di pluriclassi con evidente disomogeneità didattica». Motivazioni ribadite da Giorgio Cicalò, direttore dell’assessorato regionale all’Istruzione.

Il taglio contestato

I genitori del comitato però insistono: «Stiamo lottando per tutelare i diritti dei nostri figli e delle future generazioni, nonché un bene che per 60 anni è stato un pilastro fondamentale per la nostra comunità. Non siamo mai stati interpellati: abbiamo subìto una scelta così importante senza aver potuto partecipare attivamente. Peraltro il Consiglio regionale con la manovra 2022/2024 scongiura accorpamenti e chiusure, non si vede la ragione per cui il nostro istituto sia l’unico a dover essere sottoposto a questo taglio».

