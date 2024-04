Scuole, lezione sulla gestione dell’acqua 

Il Consorzio di bonifica dell'Oristanese ha lanciato il progetto educativo “Gocce di vita” finalizzato alla sensibilizzazione sulla gestione sostenibile dell'acqua. Il tutto sarà portato avanti in collaborazione con l'Ufficio scolastico provinciale e le scuole secondarie di primo grado del territorio; l’iniziativa mira a coinvolgere gli studenti e la comunità scolastica sulle tematiche cruciali legate alla corretta gestione delle risorse idriche e sull'importanza della tutela ambientale, interpretando un’esigenza del territorio e in particolare del mondo agricolo oristanese.«In risposta alla crescente preoccupazione per la vulnerabilità delle risorse idriche e l'impatto sempre più evidente dei cambiamenti climatici sul nostro territorio -spiega il presidente Carlo Corrias- il Consorzio di bonifica ha ritenuto opportuno intervenire per promuovere un progetto educativo che si propone di sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di primo grado sull'importanza dell'acqua come risorsa preziosa e finita e sull'impatto dei cambiamenti climatici sul territorio».

Il piano

Prevede varie attività per gli studenti, come incontri informativi, un concorso ludico, un evento finale partecipativo e la possibilità di vincere un premio. I ragazzi avranno l'occasione di approfondire le tematiche legate alla gestione delle risorse naturali e di promuovere comportamenti responsabili verso l'ambiente attraverso seminari didattici e attività interattive. Nella fase conclusiva, i vincitori del concorso avranno l'opportunità di essere premiati con una gita formativa finalizzata a far comprendere la necessità della tutela dell'ambiente, inclusiva di pranzo a base di prodotti locali e visite a impianti idrici, con un focus sui rischi che corre il territorio.

«Il progetto si inquadra perfettamente all’interno degli assi portanti dell’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado -commenta Fabrizio Floris, dirigente dell’Ufficio scolastico di Oristano - Per tutte le scuole aderenti, che auspichiamo numerose, l’aspetto più importante del progetto consiste nelle finalità educative, che mirano a creare consapevolezza e sensibilizzazione in merito ai temi cardine del progetto, promuovendo la comprensione delle sfide ambientali e incoraggiando le generazioni future verso comportamenti responsabili e sostenibili».

