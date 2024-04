Scuole, lavori per due milioni 

Terralba prosegue la sua rivoluzione ecologica, puntando ora sulla riqualificazione delle scuole medie di viale Sardegna. Grazie ai finanziamenti del Pnrr, saranno completati i lavori già iniziati in precedenza e avviati nuovi interventi, per un totale di circa 2,1 milioni di euro suddivisi in due interventi.

La novità

Recentemente, è stato siglato il contratto con la ditta vincitrice dell'appalto per il primo progetto, focalizzato sulla parte interna, del valore di 623mila euro.Questo ambizioso progetto prevede una serie di interventi mirati: dall'analisi della vulnerabilità sismica della palestra, alla sostituzione dell'impianto termico di riscaldamento con soluzioni moderne e a basso consumo energetico. Questo verrà fatto con pompe di calore e ventilconvettori, vista la presenza del fotovoltaico. Inoltre, saranno installati impianti di illuminazione a led efficienti sia nelle aule che nella palestra, con l'obiettivo di massimizzare l'efficienza energetica e prestazionale. «La sostituzione degli impianti di illuminazione è già iniziata precedentemente – sottolinea il vicesindaco Andrea Grussu - Quindi ovviamente saranno installate le lampade dello stesso modello. Stiamo investendo tanto sulle scuole per avere strutture sicure e all’avanguardia, anche perché questa palestra non ha un utilizzo solo scolastico, ma viene utilizzata anche in orario extrascolastico dalle nostre associazioni sportive». Infine, la sistemazione degli spogliatoi della palestra completerà il quadro di interventi.

Il secondo intervento

L’altro intervento, invece, del valore di 1 milione e mezzo di euro, partirà subito dopo il primo e completerà ogni miglioramento necessario in questa fondamentale struttura che accoglie ben 400 studenti.«I lavori non invasivi saranno eseguiti prontamente – ha assicurato il vicesindaco - mentre quelli più impattanti verranno pianificati durante le vacanze estive per evitare disagi alla scuola. L'obiettivo che ci eravamo prefissati e che stiamo raggiungendo era proprio quello di intervenire su tutte le strutture scolastiche di Terralba, e come abbiamo fatto negli asili faremo qui nelle scuole medie». Si tratta di due interventi davvero corposi -conclude Grussu, «e una volta portati a termine entrambi, avremo una scuola rivista a 360 gradi, partendo dai miglioramenti interni come gli infissi che sono già stati realizzati, sino ad arrivare agli abbellimenti esterni che faremo con l'ultimo intervento». Terralba dimostra così un impegno concreto verso la sostenibilità e l'efficienza energetica, promuovendo un ambiente educativo moderno e green per le future generazioni.

