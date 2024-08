«Scuole, lavori finiti prima del ritorno in classe» 

Si avvicina l’inizio dell’anno scolastico 2024-2025, previsto per il 12 settembre, e ad Assemini l’amministrazione fa il punto sui lavori in corso in alcuni dei 14 edifici scolastici presenti sul territorio, compiendo un ultimo sforzo affinché le opere vengano terminate, senza alcun ritardo, prima del rientro in classe.

I lavori

Dà un aggiornamento sullo stato dell’avanzamento di alcune opere il sindaco Mario Puddu: «In via Cipro il termine dei lavori è fissato per la prima settimana di settembre. Abbiamo chiesto quantomeno di portare a termine per primi quelli che riguardano i bagni e le aule, lasciando l’adeguamento della palestra come ultimo». Per quanto riguarda corso Europa, «in questi giorni c'è una breve pausa ma in generale gli interventi stanno proseguendo regolarmente. Sarebbero dovuti terminare il 28 agosto, tuttavia è stata chiesta una proroga che è al vaglio del direttore lavori».

In mano alla Città metropolitana di Cagliari è invece il progetto dell’Istituto superiore Giua denominato "Futura: la scuola per l’Italia di domani”: i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa antisismica, da 430mila euro, sono stati aggiudicati a inizi 2023 e sarebbero dovuti terminare nel marzo 2024 ma al momento sono ancora in corso.

I finanziamenti

Per la manutenzione del cospicuo numero di edifici scolastici il Comune è ricorso, negli anni, a diversi aiuti economici. In particolare, con il programma “Scuola AsseII” finanziato con fondi europei del Piano nazionale ripresa e resilienza e del Piano nazionale investimenti comunitari, il Comune ha potuto procedere con riqualificazione e adeguamento normativo di numerose scuole. Andando a ritroso, i più recenti interventi nella scuola primaria di corso Europa sono stati aggiudicati nel novembre 2023 per circa 360mila euro, a cui vanno ad aggiungersi 73mila di progetto e direzione lavori. Nel giugno 2023 erano stati assegnati i lavori di messa in sicurezza degli elementi statici della scuola media di via Cipro per un importo di 56mila euro (più 58mila euro di servizi tecnici), e ancora 63mila euro, nel maggio 2023, attribuiti ai lavori di adeguamento normativo della scuola dell’infanzia di via Pola.

I numeri

Il patrimonio edilizio scolastico asseminese è composto da 6 istituti costituiti da sedi principali, plessi e sedi distaccate frequentati da quasi 2.400 alunni.

In particolare sono quattro le scuole dell’infanzia che ospitano un totale di circa 286 bambini dagli zero ai tre anni: la Carlo Collodi di via Pola, l’Ex Esmas in via Porto Torres, la Laura Maristoni di via Tevere e la Giuseppina Concas di via San Giovanni. Sono invece due le scuole materne frequentate da circa 128 piccoli dai 3 ai 5 anni: la Monsignor Piovella in via Cagliari e la Sacro Cuore in via Calabria.

Le cosiddette scuole “elementari” sono cinque e ospitano 53 classi e circa 908 alunni: l’Assemini circolo I Antonio Gramsci di via Di Vittorio, la Fedele Piras di via Firenze, l’Assemini II Dionigi Scalas in corso Europa, l’Efisio Carboni di via Asproni e la Don Albinu Mancosu di via Carmine.

Solo una è invece la scuola “media” intitolata a Giovanni Pascoli e Costantino Nivola: l’istituto ha 37 classi e 711 alunni, si cui una parte frequentanti nella sede principale di corso America e l’altra parte nella sede staccata in via Cipro. Infine c’è una scuola superiore, l’istituto tecnico e liceo scientifico Michele Giua di via Bacaredda (sede staccata di Cagliari, 21 classi e 360 studenti).

