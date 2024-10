Scuole, l’anno più buio 

Esordio in chiaroscuro per le scuole della Barbagia-Mandrolisai che da un lato potenziano l’offerta formativa e dall’altro combattono fra classi cancellate e caos trasporti per gli studenti.Ne sanno qualcosa a Desulo, da giorni in mobilitazione, contro la soppressione della classe prima dell’Alberghiero (per carenza d’iscritti). Qui, sindaco, genitori e istituzioni di ogni colore politico, sono in campo per una soluzione che salvi la classe e il futuro di un Istituto, fiore all’occhiello di un intero territorio, anche dopo i recenti ammodernamenti da fondi Pnrr.«Il decreto di soppressione è suonato come una doccia gelata - dice il primo cittadino Gian Cristian Melis - il dirigente scolastico non aveva altra scelta, se non quella di agire in tale direzione, viste le 5 richieste di nulla osta che hanno ridotto il numero degli iscritti a sei. Avremmo, tuttavia, gradito un maggiore coinvolgimento».

Nessuna resa

Ma Melis di arrendersi non ne vuole di certo sapere: «Sarebbe come mancare di rispetto ai nostri ragazzi e ad un intero territorio che è sceso in piazza unito e coeso per salvare la classe. A giorni accoglieremo in paese il direttore dell’ufficio scolastico regionale Feliziani, con cui ragioneremo sulle soluzioni da mettere in campo per il futuro dei nostri ragazzi. L’Alberghiero è un’eccellenza e lo difenderemo con le unghie e con i denti».

Largo ai privati

Nel frattempo il paese potenzia il diritto all’istruzione con i privati. Ieri, il Centro Studi Petrarca di Cagliari ha inaugurato nella centrale via La Marmora, una sede multimediale: «Non una scelta in contrapposizione - racconta Il direttore generale Simone Marroccu - ma un servizio aggiuntivo per coloro che vogliono frequentare l’università e recuperare gli anni scolastici, abbattendo le distanze».

Le soppressioni non risparmiano nemmeno Aritzo, dove all’Itc Antonio Maxia l’anno scolastico è iniziato senza le classi prima e seconda, per il numero minimo di iscrizioni: «La carenza di iscritti e il calo demografico - commenta il sindaco Paolo Fontana – hanno portato a un esito che ci lascia con l’amaro in bocca. Ci impegneremo insieme alle famiglie per sensibilizzare i ragazzi sul valore dell’Itc. La scuola è stata rimessa a nuovo, in più punti, vederla chiusa sarebbe una sconfitta».

Da Tiana, invece, si lotta per potenziare i trasporti degli studenti verso gli istituti di Sorgono e Tonara: «Dopo la chiusura del ponte di Sa Codina - commenta il sindaco Pietro Zedda - abbiamo chiesto all’Arst di inserire più coincidenze che allevino i disagi per i nostri ragazzi, già costretti a percorrere il doppio dei chilometri. Ci dicono che mancano uomini e mezzi. A breve arriverà l’inverno, i lavori sul ponte rischiano di allungarsi. Siamo preoccupati».

RIPRODUZIONE RISERVATA