Scuole, interventi da 800mila euro 

È settembre e anche a San Sperate bambini e ragazzi, in questi giorni, sono tornati sui banchi di scuola. Un ritorno all'insegna di novità e interventi sugli edifici scolastici, qualcuno in via di conclusione e qualcuno in programma.

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Negli scorsi giorni, infatti, l'amministrazione ha annunciato l'installazione dei condizionatori in tutte le classi dei tre plessi scolastici per fronteggiare le alte temperature registrate negli ultimi mesi.

Da qui la decisione da parte dell'amministrazione, risalente già alla scorsa primavera, di investire 60mila euro per l'acquisto dei climatizzatori. Lo stanziamento rientra nella variazione di bilancio che servirà a finanziare anche la copertura del nuovo campo sportivo di via Garau, i cui lavori, cominciati a febbraio, sono in via di completamento. Interventi per un totale di 215mila euro che hanno visto il rifacimento dell'intero campetto da basket e pallavolo negli spazi esterni della Scuola Secondaria, con la realizzazione di una nuova pavimentazione sportiva polifunzionale e la posa di nuovi canestri e attrezzature.

Servizi

In dirittura di arrivo anche i lavori di realizzazione della mensa nella scuola Primaria di via Sassari, annunciati ormai nel lontano 2022 e avviati nel mese di marzo del 2025. L'opera da oltre mezzo milione di euro ha visto la costruzione da zero di una nuova mensa scolastica da 273 mq per un totale di 124 posti, che consentirà la riduzione dei turni di refezione e l'incremento del servizio offerto ai piccoli studenti.

«L'interno della struttura è ormai pronto all'uso», ha dichiarato il sindaco Fabrizio Madeddu. «Stanno invece terminando i lavori all'esterno, volti a riconsegnare agli studenti i cortili e gli spazi all'aperto, cui si potrà accedere dalla mensa tramite una rampa. Siamo soddisfatti dei tempi record in cui siamo riusciti a completare gli interventi, che forniranno un servizio fondamentale alle famiglie e al personale scolastico».

Scelta

L'assessore all'Istruzione Raffaele Vargiu: «L’obiettivo è sempre quello di offrire agli alunni una scuola confortevole e una proposta formativa che consenta di preparare al meglio le nuove generazioni di cittadini», ha commentato.

Ma l'edilizia scolastica necessita anche di programmazione: «accogliamo positivamente i lavori volti a migliorare le strutture scolastiche. Al contempo chiediamo però che si intervenga attraverso una programmazione costante ed efficace, non solo quando le criticità sono ormai emergenze», ha sottolineato la consigliera di minoranza Stefania Spiga.

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