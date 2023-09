Scuole in crescita senza aule 

A una manciata di giorni dal suono della prima campanella del nuovo anno scolastico, le scuole superiori olbiesi fanno l'appello delle aule a disposizione per far sedere sui banchi gli oltre quattromila studenti. Anno nuovo, spazi vecchi, i sei istituti scolastici fanno i conti con la ormai cronica carenza di aule e con l'aumento costante della popolazione studentesca. In totale (escludendo il liceo classico linguistico Antonio Gramsci per assenza di dati disponibili), mancano all’appello sedici aule.

Traslochi

Già utilizzati tutti gli spazi di fortuna, qualche scuola è costretta a far traslocare sezioni e interi corsi in strutture distaccate, qualche altra a sacrificare sale comuni o finora usate come laboratori. È il caso dell'Istituto professionale Amsicora che, dice il dirigente, Gianluca Corda, «ha registrato 120 nuovi iscritti, con un incremento di cento alunni negli ultimi due anni, a cui mancano due aule che ricaveremo sacrificando due laboratori, fatto gravissimo per una scuola tecnica, che allungheranno la lista di quelli già trasformati in aule nel corso degli anni». In sala conferenze o in biblioteca, le due nuove classi costituite all'istituto tecnico Dionigi Panedda: «Sono aumentate le nuove iscrizioni: da 110 alunni che fino all'anno scorso riempivano sei prime classi, a 50 studenti in più, portandole a otto», riferisce il vice preside, Francesco Falchi, aggiungendo che la struttura, risalente al 1953, è stata concepita con spazi molto risicati, ogni aula non può ospitare più di 22 alunni e la scuola è frequentata da circa 600 ragazzi. Al liceo artistico musicale De Andrè (forse) non bastano i due plessi di cui dispone, uno nel quartiere Poltu Cuadu e l'altro a Cala Saccaia: servono ancora cinque aule.

In attesa

Sono, invece, in attesa del benestare ufficiale della Provincia di Sassari, a cui compete l'amministrazione dell'istruzione superiore, il liceo scientifico Lorenzo Mossa e l'istituto tecnico Attilio Deffenu, che devono organizzare il trasloco di ben sette classi. «Siamo in fase di definizione delle procedure amministrative da parte della Provincia per avere a disposizione entro il 14 settembre quattro nuove aule che si aggiungeranno alle undici già operative al Delta Center, che ospita tutto il corso di Scienze Umane», dichiara il dirigente del Mossa, Luigi Antolini, alla guida di 1.100 studenti sparpagliati in cinquantuno classi, di cui trentasei nella sede principale. «Al momento, non abbiamo risposte formali dalla Provincia ma dalle interlocuzioni intercorse, la struttura per ospitare tre nuove classi dovrebbe essere la scuola Maria Rocca, come gli anni scorsi», afferma il collega del Deffenu, Stefano Sacca, che conta circa 900 alunni.

Il nuovo polo

L’annosa criticità dell'insufficienza degli spazi è legata anche all'impossibilità di ampliare i plessi esistenti perché ricadenti in zone ad alto rischio idrogeologico. Bisognerà attendere almeno un anno e mezzo per la posa della prima pietra del nuovo Polo scolastico, che ospiterà il Mossa, il Gramsci e l’Amsicora, per cui ad agosto è stata bandita la gara d'appalto per l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori del primo lotto dell'intervento.

