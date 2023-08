Scuole, il Podda dietro la lavagna 

Nuovo anno scolastico e vecchi problemi per asili, scuole primarie e secondarie di primo grado cittadine, anche se qualcosa si muove. Ma non basta. I finanziamenti per gli istituti scolastici arrivano dal progetto regionale Iscol@. «Aiutano, ma non bastano ad eliminare subito tutti i problemi – spiega l’assessore ai lavori pubblici Fabrizio Beccu – anche perché parcellizzati nel tempo e consentono solo piccoli interventi a singhiozzo». L’istantanea è quella che da l’istituto Podda, dove da 4 anni ci sono i lavori in corso, ma non si trovano i finanziamenti per concludere l’intervento, soprattutto per un nuovo impianto di riscaldamento da centinaia di miglia di euro.

Mensa

Tra le novità annunciate dall'assessora all’Istruzione Fausta Moroni, l'apertura delle mense dal 1 ottobre anche alle scuole secondarie di primo grado.«Stiamo concludendo la procedura di affidamento dell'appalto per la nuova gestione mense – spiega la Moroni - abbiamo chiesto all'attuale società di far partire il servizio in proroga così da assicurare che tutto sia già pronto dal 1 ottobre. C’è una novità – aggiunge – quest’anno abbiamo previsto le mense anche per la scuola secondaria di primo grado come la Maccioni che ha nella propria offerta formativa il tempo prolungato. Abbiamo chiesto anche agli altri istituti che hanno attività pomeridiane di potenziamento, ma non hanno aderite tutte le scuole, sicuramente ci sarà San Pietro».

Lavori e chiusure

La situazione asili è immutata. Con la ristrutturazione dell’edificio di piazza Veneto, il Primi Passi verrà trasferito in via Trieste e il Filastrocca, che inizialmente doveva andare in affitto nei locali delle Grazie, perché nella sede di via Tempio sono iniziati i lavori, dal 1 settembre non aprirà. Non ci sono abbastanza iscrizioni. Un asilo su tre chiuderà. Partirà invece il Mariposa. Rimane da capire come saranno riutilizzati i 12 operatori, anche se l'assessora Moroni confida: «Faremo una campagna promozionale e open day e crediamo di poter attrarre altre iscrizioni, i bambini potranno essere iscritti sino al 30 settembre».

Elementari e Medie

«La situazione complessiva strutturale delle scuole nuoresi non è critica - assicura Fabrizio Beccu -. Quello che serve è soprattutto un restyling dal punto di vista impiantistico, idraulico, elettrico e di riscaldamento. Abbiamo lavori in alcuni istituti ma i plessi sono tutti pronti per l’avvio dell’anno scolastico. Gli interventi fatti sono legati ai fondi regionali Iscol@ somme di poche decine di migliaia di euro alla volta, che finanziano i progetti. Questo non consente interventi grossi, come il riscaldamento del Podda». Istituto che per metà, rimane inagibile, dove non c’è sala mensa e gli alunni mangiano sui banchi in classe. Assenti anche gli spazi per le attività alternative.

