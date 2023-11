Scuole green, ecco i fondi 

Arborea ha ottenuto importanti finanziamenti per migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici, grazie ai fondi “Comuni per la sostenibilità”. Il ministero dell'Ambiente mette a disposizione all'intero territorio nazionale 320 milioni di euro. Arborea ha presentato richiesta per diversi progetti, che includono l'installazione di impianti di climatizzazione.

La scuola secondaria riceverà un finanziamento di 85mila euro per la realizzazione di un impianto di calore, mentre la scuola primaria beneficerà di poco più di 51mila euro sempre per un impianto simile. Inoltre, l'edificio “Porta del territorio” sarà dotato di un impianto a pompa di calore per la climatizzazione e di uno fotovoltaico, per i quali sono stati stanziati 66mila euro.

«Questi finanziamenti rappresentano una grande opportunità per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e per preservare l'ambiente. Stiamo concentrando molte attività nella ricerca di fondi dedicati all’efficientamento energetico», ha sottolineato la sindaca Manuela Pintus.

