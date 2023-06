Scuole, educatori e Comune fanno squadra 

Arriva anche a Sestu il Coordinamento pedagogico territoriale, detto anche CPT. Un organismo che riunirà le scuole e le altre istituzioni educative sul territorio sestese, insieme a una referente pedagogista comunale, per fornire una serie di servizi.

Il Comune di Sestu ha siglato il protocollo d’intesa ad aprile di quest’anno, e in questi giorni è stato ufficializzato. Stasera la presentazione, nel corso del convegno “Il cervello del bambino e dell’adolescente tra moderni stili di vita e l’evoluzione del sistema informatico”, che si svolgerà dalle 18 in Aula consiliare, con la partecipazione del professor Giovanni Biggio.

L’accordo è stato firmato dalla sindaca Paola Secci e dai referenti ed equipe di tutte le scuole elementari, nidi d’infanzia, ludoteche e centri socio educativi di Sestu. Si tratta di un’istituzione in cui tutti i partecipanti si confrontano alla pari, per promuovere e garantire servizi per l’infanzia, da zero a sei anni, tenendo conto delle esigenze e problemi del territorio. Un modo per favorire coerenza e puntualità degli interventi, scambio di esperienze, progettualità e percorsi di qualità. Spesso un CPT organizza anche iniziative di formazione, o tirocini formativi nelle strutture dei corsi di Laurea in Scienze dell’educazione e in Scienze della formazione primaria.

