Scuole, è scontro dirigente-sindaco

Un giorno è stato chiesto di mettere in sicurezza gli infissi, un altro di intervenire per sistemare lo sciacquone del bagno o le tapparelle. Le richieste sono tante: dalla segreteria dell'istituto Comprensivo di Cabras parte una mail al giorno indirizzata al Comune. «Ben vengano le grandi opere - dice il dirigente, Paolo Figus - Ma in alcuni edifici manca la manutenzione ordinaria». «Non è vero, nelle scuole c’è un geometra e un operaio quasi tutti i giorni proprio perché c'è una richiesta continua. Spesso anche per cose non urgenti, come recuperare un pallone incastrato in un cornicione», la replica del sindaco.

Gli edifici

Figus a Abis si scontrano sullo stato degli edifici scolastici, soprattutto sulla secondaria di via Triste. «Ringrazio il Comune per le grandi opere che stanno nascendo, ma ci vorrebbe più attenzione per le scuole ormai datate dove la manutenzione ordinaria scarseggia. Ci sono problemi di ogni tipo, spesso vengono messi in pericolo anche i ragazzi. Mi riferisco agli infissi delle secondaria, ad esempio. Bisogna avere attenzione per la vita di tutti i giorni, non solo per le scuole del futuro; ed ecco perché inviamo una mail al giorno per chiedere interventi», afferma Figus. «Interveniamo sempre. Forse il dirigente si è dimenticato di tutti gli investimenti che la mia amministrazione ha portato avanti. La scuola di via De Gasperi è stata ricostruita, in quella primaria di via Battisti è stata realizzata una palestra e nella secondaria abbiamo messo impianto di climatizzazione nell'aula magna e telecamere all’esterno. Abbiamo chiuso due scuole dopo le analisi statiche, proprio perché alla sicurezza ci teniamo. Poi certo, la media ha bisogno di altri interventi, che faremo quando recupereremo le risorse», replica Abis.

I saluti

Il botta e risposta nasce perché da circa un mese sette bambini che frequentavano la scuola di via De Gasperi hanno deciso di trasferirsi a Torregrande. Vicenda che il sindaco non ha mandato giù, visto che la scuola è stata ristrutturata da poco. Abis aveva dichiarato che avrebbe chiesto al dirigente di intervenire per farli ritornare quanto prima in paese. «Mi sono occupato del caso da ottobre attraverso vari incontri. A me risulta che tre sono andati via per contrasti con le insegnanti, gli altri quattro per seguire i compagni – spiega Figus - Anche io ho saputo della decisione delle famiglie a cose fatte. Il sindaco comunque stia tranquillo: tutti, tranne uno che andrà a Cagliari, si sono iscritti alla prima elementare di Cabras».

