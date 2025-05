Scuole e palestre, cantieri aperti 

Diciotto interventi, per un investimento totale che sfiora i 10 milioni di euro. Sotto il generoso “ombrello” del Pnrr, anche la scuola oristanese si rinnova. Un programma vasto, strutturato e ormai in fase avanzata, che interessa undici edifici scolastici, due palestre e due aree sportive all’aperto, con l’obiettivo di dare spazi più sicuri e accoglienti. «Siamo certi di riuscire a rispettare la scadenza del 31 marzo 2026» assicura l’amministratore straordinario della Provincia Battista Ghisu.

L’alberghiero

Per l’anno in corso spicca anche un altro obiettivo: ottenere dalla Regione la definitiva acquisizione dell’ex albergo Amsicora di via Carducci. L’edificio, affidato all’Ente di via Carboni nel 2005 con un contratto di comodato d'uso gratuito ventennale per fini didattici, è sede dell'Istituto alberghiero Don Deodato Meloni. L'accordo prevedeva anche la possibilità di una futura cessione dell'immobile a prezzo simbolico, in considerazione della sua destinazione educativa. «Con l'avvicinarsi della scadenza della concessione - spiega Ghisu - è tempo di pianificare il futuro dell'immobile, nel quale sono già stati realizzati numerosi interventi di manutenzione straordinaria. Abbiamo formalmente chiesto alla Regione il trasferimento della proprietà dell'ex albergo Amsicora al prezzo simbolico di un euro». L'intenzione per il futuro è realizzare un convitto studentesco per offrire ospitalità a studenti e famiglie durante l'anno.

I cantieri

Dei diciotto cantieri avviati sotto l’impulso del settore Edilizia e istruzione, molti sono già stati completati: è il caso del liceo scientifico Mariano IV (850mila euro), del classico De Castro (630mila euro) e degli Istituti Lorenzo Mossa (400mila euro) e Carlo Contini (650mila euro) dove sono stati eseguiti interventi di adeguamento funzionale e miglioramento sismico. «Il ministero della Pubblica istruzione ha stabilito un ordine di priorità» fa sapere Ghisu. Per completare la messa in sicurezza delle scuole sono in corso altre 4 progetti, finanziati con 290mila euro dal ministero delle Infrastrutture, che riguardano l’istituto alberghiero di via Carducci a Oristano, l’Ipacle di Bosa, l’istituto industriale di Ales e il liceo Volta di Ghilarza.

Palestre

Altro fronte importante è la riqualificazione degli impianti sportivi scolastici: a buon punto i lavori nelle palestre dell’Istituto polivalente di via Diaz e del “Mariano IV” di via Messina. Riprenderanno dopo la fine delle lezioni gli interventi nelle aree sportive all’aperto del “Benedetto Croce” di via D’Annunzio e del “De Castro”.Intanto l’Ente ha partecipato a un avviso pubblico della Regione per l’adeguamento funzionale ed energetico della palestra dell’Istituto Pischedda di Bosa. Il progetto, dal valore complessivo di 440mila euro (75mila di cofinanziamento provinciale) «riveste un'importanza strategica per il territorio - conclude l’amministratore straordinario Ghisu - essendo l'unico impianto sportivo a servizio delle scuole di Bosa».

