Scuole e circoscrizioni, tesori in rovina 

Tecnicamente sono chiamati “Immobili non Erp”, costruzioni diverse dall’uso abitativo, che potrebbero essere destinate a finalità sociali, ricreative o sportive. Villa Muscas, ex circoscrizioni di via Carpaccio, via Eleonora d’Arborea, via San Giovanni, via San Giovanni, ex liceo artistico di via San Giuseppe Nel quartiere Castello. Poi i ruderi di via Paoli, via Tuveri, via Mercato Vecchio. L’elenco degli edifici comunali inutilizzati ha una lunghezza indefinita. Ci sono situazioni paradossali, come il caso dell’ex circoscrizione di via Carpaccio, abitata abusivamente da 33 famiglie. Imbarazzanti anche i casi dell’ex circoscrizione di via Eleonora d’Arborea, occupata un tempo da associazioni impegnate socialmente, fatta sgomberare e mai più utilizzata e la palestra di via Degli Stendardi a Pirri, distrutta da un incendio e mai recuperata.

Il valore complessivo degli immobili non Erp oscilla intorno ai 200 milioni di euro. Cifre importanti, che potrebbero addirittura raddoppiare nel caso si decidesse di recuperarli. Il Comune, però, si trova di fronte al solito scoglio: la carenza di risorse. Una soluzione – proposta da vecchi consiglieri comunali – potrebbe essere stipulare un accordo con privati, fondazioni, associazioni che, contribuendo alle spese di gestione, potrebbero far rivivere questi beni per finalità socio-culturali e di pubblica utilità. (a. a.)

