VaiOnline
Iglesias.
10 ottobre 2025 alle 00:24

Scuole, due milioni di euro per il risparmio energetico  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Comune di Iglesias si è aggiudicato un finanziamento di due milioni di euro puntando sul risparmio energetico. I fondi sono già nelle casse del Comune e sono arrivati grazie a un bando regionale al quale l’amministrazione comunale ha partecipato. Gli assessorati coinvolti sono due: pubblica istruzione e lavori pubblici.

Nel dettaglio, saranno eseguiti diversi interventi finalizzati al miglioramento del risparmio energetico nelle scuole e in alcuni edifici pubblici. Saranno realizzati gli impianti fotovoltaici nelle scuole “Grazia Deledda”, “ Nivola”, e in quelle di via Isonzo. Inoltre saranno realizzati gli impianti fotovoltaici anche nella sede della Polizia Municipale e nel Centro direzionale di via Isonzo.

I costi: 270.000,00 euro per la scuola Grazia Deledda, 205.000,00 euro per la scuola Nivola, mentre per la sede della Polizia Municipale il costo dell’intervento è pari a 591.000,00 euro. Per le scuole di via Isonzo e per il centro direzionale l’investimento è di un milione di euro

«A breve - annuncia l’assessore ai Lavori pubblici, Nicola Concas – si potrà procedere con la realizzazione degli interventi».

Anche le strutture scolastiche sono al centro della sostenibilità ambientale, come spiega l’assessore, Vito Spiga: «Cerchiamo di fare il possibile per adottare strategie di sviluppo rispettose dei principi fondamentali della tutela ambientale, prima fra tutte il risparmio energetico da realizzare per preservare il territorio per le future generazioni». (r. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Speleosub muore a Su Gologone

l F. Ledda
La svolta

Gaza, si esulta ma c’è cautela Tel Aviv, attesa per gli ostaggi

Nella Striscia riappare la speranza tra le macerie: «Viviamo nelle tende, non abbiamo più cibo»  
La tragedia

Esperto speleosub muore nelle acque di Su Gologone

Sotto sequestro l’attrezzatura usata Il sindaco di Oliena: missione di ricerca 
Fabio Ledda
Il delitto di Palau

La madre di Ragnedda: «Non credo a mio figlio, deve stare in carcere»

L’imprenditore dimesso da Psichiatria e riportato nel carcere di Bancali 
Andrea Busia
Consiglio

Gli ex presidenti:«Riforme bipartisan o falliranno ancora»

Nella commissione per la Statutaria le proposte dei leader del passato 
L’emergenza

Febbre del Nilo, quarta vittima del virus

Morto un 77enne di Paulilatino, i familiari: servono interventi mirati, malattia da non sottovalutare 
Valeria Pinna
Cronaca

Suonano le sirene: incendio alla Saras Una notte di paura

Allarme alle 3,30 nella raffineria Comune e sindacati: serve chiarezza 
Ivan Murgana