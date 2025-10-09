Scuole, due milioni di euro per il risparmio energetico  

Il Comune di Iglesias si è aggiudicato un finanziamento di due milioni di euro puntando sul risparmio energetico. I fondi sono già nelle casse del Comune e sono arrivati grazie a un bando regionale al quale l’amministrazione comunale ha partecipato. Gli assessorati coinvolti sono due: pubblica istruzione e lavori pubblici.

Nel dettaglio, saranno eseguiti diversi interventi finalizzati al miglioramento del risparmio energetico nelle scuole e in alcuni edifici pubblici. Saranno realizzati gli impianti fotovoltaici nelle scuole “Grazia Deledda”, “ Nivola”, e in quelle di via Isonzo. Inoltre saranno realizzati gli impianti fotovoltaici anche nella sede della Polizia Municipale e nel Centro direzionale di via Isonzo.

I costi: 270.000,00 euro per la scuola Grazia Deledda, 205.000,00 euro per la scuola Nivola, mentre per la sede della Polizia Municipale il costo dell’intervento è pari a 591.000,00 euro. Per le scuole di via Isonzo e per il centro direzionale l’investimento è di un milione di euro

«A breve - annuncia l’assessore ai Lavori pubblici, Nicola Concas – si potrà procedere con la realizzazione degli interventi».

Anche le strutture scolastiche sono al centro della sostenibilità ambientale, come spiega l’assessore, Vito Spiga: «Cerchiamo di fare il possibile per adottare strategie di sviluppo rispettose dei principi fondamentali della tutela ambientale, prima fra tutte il risparmio energetico da realizzare per preservare il territorio per le future generazioni». (r. p.)

