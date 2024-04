Scuole, dieci milioni di lavori 

Quasi 10 milioni di euro per far rendere le scuole accoglienti. È la cascata di euro che la Provincia ha a disposizione per mettere in sicurezza tanti istituti superiori. Le risorse arrivano dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del Pnrr. L’Ente si è occupato di bandire le gare e affidare gli interventi. In alcuni casi gli operai sono già entrati in azione. «In altri Istituti invece - fanno sapere dall’amministrazione provinciale - gli interventi sono stati sospesi per evitare disagi agli studenti. Cominceranno in estate».

Lavori fermi

I cantieri non sono ancora partiti in quattro istituti. Al liceo scientifico Mariano IV di Oristano grazie a 600mila euro a breve verranno eseguiti i lavori di adeguamento igienico sanitario ed energetico. All’istituto magistrale Benedetto Croce, sempre in città, grazie a 90mila euro, verrà rifatta la pavimentazione nelle zone dove gli studenti praticano lo sport. Ma verrà adeguato anche l’impianto di illuminazione. Al liceo classico De Castro, con 66 mila euro, ci sarà il rifacimento della pavimentazione. Sono stati affidati a novembre scorso e poi sospesi anche i lavori da realizzare al liceo Pischedda di Bosa: verranno eseguiti alcuni interventi di miglioramento sismico. A disposizione ci sono 462mila euro.

Operai già in azione

All’istituto agrario di Nuraxinieddu l’intervento che prevede la sostituzione delle coperture e lavori di adeguamento igienico sanitari è iniziato il 15 giugno 2023 per un totale di 900mila euro. Per ora è stato eseguito il 79% dell’opera. Sempre qui, a maggio scorso, sono partiti gli interventi di miglioramento sismico grazie a 860mila euro. Gli operai sono entrati in azione anche all’istituto magistrale Benedetto Croce per il miglioramento sismico e l’installazione di pannelli fotovoltaici: a disposizione 950mila euro, i lavori devono concludersi entro i primi tre mesi 2025. All’istituto polivalente, in via Diaz, ad aprile 2023, grazie a 870mila euro, sono iniziati i lavori di miglioramento sismico. Gli stessi sono iniziati all’istituto tecnico industriale Othoca, a maggio del 2023, grazie a un finanziamento di 290mila euro: i lavori non sono nemmeno a metà e dovranno essere conclusi entro il primo trimestre 2025; il 19 maggio scorso sono iniziati i lavori di efficientamento energetico per un totale di 254mila euro e sono alle battute finali.

Al liceo Mariano IV interventi di idoneità statica: a disposizione 850mila euro. È stato eseguito l’80 % dell’opera. All’istituto Mossa, a ottobre scorso, sono cominciati gli stessi lavori grazie a 400mila euro: è stato eseguito il 20% dell’intervento. Stessa operazione all'istituto d’arte Carlo Contini grazie a 650mila euro, ma anche all’istituto agrario di Montresta, per un totale di 230mila euro. Al liceo De Castro stanno per terminare i lavori di miglioramento sismico grazie a 643mila euro. Ma sono a buon punto anche gli interventi all’istituto Ipsia di Ghilarza, iniziati un anno fa, per un totale di 350mila euro.

