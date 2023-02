Scuole, cortili insicuri per i bimbi 

La presidente della commissione, Bernadette Puddu, analizza la situazione: «Gli spazi esterni di diverse scuole presentano molte criticità dal punto di vista della sicurezza e della cura del verde: l’insieme botanico appare un entità assolutamente fine a se stessa, utile per scopi puramente estetici, ma non ai fini di un moderno utilizzo per l’outdoor education. Dai sopralluoghi effettuati risulta che solo le scuole materne usano in modo costante lo spazio esterno per attività didattiche e ludico ricreative, ma che queste aree non sono progettare per un ottimale utilizzo delle attività: abbiamo rilevato la presenza di ghiaia attorno ai giochi o la semplice terra battuta anziché il prato, il che rende inaccessibile lo spazio esterno dopo la pioggia».

Dal sopralluogo effettuato nelle scuole di Poggio dei Pini, Residenza del Poggio, Frutti d’Oro, Residenza del Sole, Corte Piscedda, via Caprera e via Amendola sono emerse parecchie criticità che rendono gli istituti di Capoterra non in linea con la moderna tecnica di insegnamento del cosiddetto outdor education (scuola all’aperto), che punta a sfruttare sempre di più gli spazi all’aria aperta non solo per i momenti ricreativi.

Aree verdi carenti e poco curate, cortili insicuri, terra battuta e ghiaia al posto dei prati: è impietoso il report della Commissione consiliare alle politiche culturali e formative, che ha visitato le scuole del territorio per valutare le condizioni degli spazi esterni.

L’ispezione

Dal sopralluogo effettuato nelle scuole di Poggio dei Pini, Residenza del Poggio, Frutti d’Oro, Residenza del Sole, Corte Piscedda, via Caprera e via Amendola sono emerse parecchie criticità che rendono gli istituti di Capoterra non in linea con la moderna tecnica di insegnamento del cosiddetto outdor education (scuola all’aperto), che punta a sfruttare sempre di più gli spazi all’aria aperta non solo per i momenti ricreativi.

La presidente della commissione, Bernadette Puddu, analizza la situazione: «Gli spazi esterni di diverse scuole presentano molte criticità dal punto di vista della sicurezza e della cura del verde: l’insieme botanico appare un entità assolutamente fine a se stessa, utile per scopi puramente estetici, ma non ai fini di un moderno utilizzo per l’outdoor education. Dai sopralluoghi effettuati risulta che solo le scuole materne usano in modo costante lo spazio esterno per attività didattiche e ludico ricreative, ma che queste aree non sono progettare per un ottimale utilizzo delle attività: abbiamo rilevato la presenza di ghiaia attorno ai giochi o la semplice terra battuta anziché il prato, il che rende inaccessibile lo spazio esterno dopo la pioggia».

Medie

Anche peggiore la situazione dei cortili delle scuole medie, prosegue Puddu: «Non risultano utilizzati né per le attività ricreative né per quelle didattiche al di fuori dell’aula, e neanche per le più semplici attività ginnico-addestrative, comportando cosi non poche criticità per gli studenti e un costo costante a carico del Comune per la convenzione del servizio bus navetta che permette agli studenti di effettuare la lezione di educazione fisica nelle palestre di altri plessi. Crediamo che gli spazi esterni e i giardini scolastici possano rappresentare per bambini e ragazzi un valore aggiunto: per questa la nostra commissione ha presentato una mozione per chiedere al sindaco e alla Giunta reperire le risorse economiche necessarie la riqualificazione di tutti gli spazi esterni degli istituti; di predisporre uno studio progettuale che tenga conto delle nuove linee pedagogiche con il coinvolgimento di dirigenti scolastici e insegnanti; e di valorizzare questa nuova realtà pedagogica che considera spazi interni esterni complementari per lo svolgimento delle attività educative».

La vice sindaca, Silvia Sorgia, spiega che la volontà dell’amministrazione è proprio quella di riqualificare le aree esterne delle scuole: «Iniziative come “l’aula natura” avviata dal Secondo circolo hanno segnato il cammino, intendiamo incentivare la nascita di spazi verdi attrezzati negli istituti, coinvolgendo soprattutto il mondo della scuola nell’elaborazione dei progetti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata