VaiOnline
Fluminimaggiore.
22 novembre 2025 alle 00:43

Scuole chiuse per la certificazione sismica 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le scuole elementari e medie di Fluminimaggiore rimarranno chiuse sino al prossimo 27 novembre. Lo ha deciso l’amministrazione comunale, che attraverso un’ordinanza del sindaco Paolo Sanna, ha disposto la sospensione temporanea delle lezioni, per consentire a una società specializzata di eseguire una serie di accertamenti strutturali, finalizzate al rilascio delle certificazioni sul rischio sismico.

«Siamo stati costretti a sospendere le lezioni in via Argiolas – spiega il sindaco Paolo Sanna – per consentire le analisi strutturali senza condizionamenti legati all’affluenza interna agli edifici o intralci ai lavori. Purtroppo in Sardegna le società che eseguono questo particolare studio sugli edifici per rilasciare le “certificazioni sismiche”, sono veramente poche. Non trovando la loro disponibilità a eseguire il particolare studio durante le vacanze estive o in occasione delle feste natalizie, siamo stati costretti ad autorizzare l’intervento per i giorni della prossima settimana». Lo studio sarà reso possibile grazie a un finanziamento regionale di circa 15 mila euro. «Una volta ottenute le certificazioni – conclude – così come prevede la normativa, saremo nelle condizioni di partecipare ai bandi per l’ottenimento dei finanziamenti pubblici da destinare ai due edifici.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Scuole e condomini, le regole anti gelo Calendari diversi nei centri dell’Isola

Termometro ai minimi, impianti di riscaldamento sotto stress 
Sara Marci
Eurallumina.

Pioggia e maestrale non fermano gli operai

Antonella Pani
Tribunale

Caso decadenza, decisione a febbraio È scontro tra i legali

Il pool di difensori della governatrice chiede ancora l’esclusione di Fercia 
Francesco Pinna
Viabilità

Nuraminis-Monastir, sulla “131” dei cantieri torna l’incubo code

Da martedì nuova posa dell’asfalto: chiude la carreggiata verso Cagliari 
Ignazio Pillosu
Sanità

In sala operatoria coi super monitor: «Un salto di qualità»

Dall’Ares 46 nuovi macchinari per la chirurgia endoscopica 
La polemica

«Il dna dell’uomo non accetta la parità»

Bufera su Nordio. E Roccella: con l’educazione sessuale non calano le aggressioni 
Chieti

Casa nel bosco, figli tolti ai genitori

L’ha deciso il Tribunale dei minori, Meloni valuta l’invio degli ispettori 