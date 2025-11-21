Scuole chiuse per la certificazione sismica 

Le scuole elementari e medie di Fluminimaggiore rimarranno chiuse sino al prossimo 27 novembre. Lo ha deciso l’amministrazione comunale, che attraverso un’ordinanza del sindaco Paolo Sanna, ha disposto la sospensione temporanea delle lezioni, per consentire a una società specializzata di eseguire una serie di accertamenti strutturali, finalizzate al rilascio delle certificazioni sul rischio sismico.

«Siamo stati costretti a sospendere le lezioni in via Argiolas – spiega il sindaco Paolo Sanna – per consentire le analisi strutturali senza condizionamenti legati all’affluenza interna agli edifici o intralci ai lavori. Purtroppo in Sardegna le società che eseguono questo particolare studio sugli edifici per rilasciare le “certificazioni sismiche”, sono veramente poche. Non trovando la loro disponibilità a eseguire il particolare studio durante le vacanze estive o in occasione delle feste natalizie, siamo stati costretti ad autorizzare l’intervento per i giorni della prossima settimana». Lo studio sarà reso possibile grazie a un finanziamento regionale di circa 15 mila euro. «Una volta ottenute le certificazioni – conclude – così come prevede la normativa, saremo nelle condizioni di partecipare ai bandi per l’ottenimento dei finanziamenti pubblici da destinare ai due edifici.

