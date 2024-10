Scuole chiuse domani per lavori 

Il commissario del Comune di Nuoro, Giovanni Pirisi, ha emesso un'ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per domani, nei quartieri di Nuraghe, Cartaloi, Monte Gurtei, Istiritta, Rione Italia, Città Giardino, Sa Terra Mala, Sacro Cuore, Badu e’ Carros e Furreddu, e più precisamente quelle situate in via Ragazzi del 99, Monte Gurtei, via Marco Polo, via Costituzione, via Asiago, via Tridentina, via Toscana, viale Trieste, via Toscana, via Veneto, via Tempio.

La decisione è arrivata dopo la comunicazione da parte di Abbanoa dei concomitanti lavori per l'allaccio della nuova condotta idrica in via Toscana all'incrocio con via Santa Barbara e viale Sardegna, incrocio con via Aosta. Lavori che porteranno alla chiusura del serbatoio di Cuccullio dalle 8.30 sino alle 17, con conseguente mancata erogazione per le utenze servite dal citato serbatoio, e cioè i quartieri di Nuraghe, Carta Loi, Monte Gurtei, Istiritta, Rione Italia, Sa Terra Mala, Sacro Cuore, Badu e Carros, Furreddu.

Protestano molti genitori. Paola Addis, tre figli, due alle elementari a Monte VGurtei e uno alle scuole materne, protesta: «solo a Nuoro succede che un’attività programmata porta alla chiusura delle scuole, per giunta per due volte in un mese».

RIPRODUZIONE RISERVATA