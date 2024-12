Scuole, cantiere da 4 milioni 

Ad Abbasanta prosegue la sistemazione degli edifici di scuola primaria e infanzia. E per procedere con l’intervento, che sfiora i 4 milioni di euro, saranno trasferiti gli alunni dell’infanzia. A inizio anno erano stati sistemati in via Garibaldi, dove frequentano i bambini della primaria, i ragazzi delle medie e adesso, secondo quando disposto da un’ordinanza firmata dalla sindaca, Patrizia Carta, toccherà ai più piccoli andare nello stabile di via Matteotti. Il trasferimento avverrà oggi e domani, la scuola resterà chiusa.

«Siamo felici di poter trasferire i bambini in modo che i lavori nelle scuole di via Grazia Deledda procedano in modo spedito. Una volta terminato l’intervento, qui frequenteranno i bambini della primaria e della scuola dell’infanzia», commenta Carta. I lavori per la realizzazione del polo scolastico sono iniziati a novembre 2023 e dovrebbero terminare tra un anno.

Il cantiere

Oggi il cantiere è delimitato nella zona dell’ex scuola dell’infanzia e della palestra, a brevissimo se ne aprirà uno nell’area dell’ex elementare, dove attualmente è ospitata la scuola dell’Infanzia. Nell’immobile di via Garibaldi non vi sono gli spazi sufficienti per ospitare temporaneamente anche i più piccoli e per questa ragione è stato necessario individuare nuovi spazi dove collocare temporaneamente la scuola dell’infanzia. La scelta è ricaduta sul primo piano dell’edificio di via Matteotti, quello che ospitava ludoteca e biblioteca, oggetto a sua volta di una recente ristrutturazione.

Il progetto

«Con quasi quattro milioni di euro si darà un nuovo volto al polo scolastico di via Grazia Deledda – si spiega nella delibera adottata pochi giorni fa dalla Giunta Carta – consegnando alla comunità una scuola innovativa, aperta al territorio e alle esigenze della collettività. Un progetto importante finanziato per due milioni e 700 mila euro dalla Regione con Iscol@». Soldi ai quali si aggiungono poco più di 674 mila euro cofinanziati dal Comune, che ha acceso un mutuo e con 583.700 euro del Gse. La ristrutturazione dell'edificio riguarderà anche all'efficientamento energetico. Attenzione poi per l'area sportiva che, oltre alla palestra, potrà contare su spazi per il basket e i giochi di squadra e altri destinati ad attività ludico-didattiche. Ancora, sale dedicate ai laboratori musicali, scientifici e delle lingue straniere.

RIPRODUZIONE RISERVATA