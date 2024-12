Scuole al freddo, proteste alle elementari e alla materna 

Riscaldamento spento e alunni al freddo da alcuni giorni anche alle elementari di Su Planu. «È inaccettabile», attacca il capogruppo del Pd in Consiglio comunale Omar Zaher, che ha presentato un’interrogazione urgente sul problema lamentato dai genitori dei bambini che frequentano la scuola primaria di Su Planu. «Hanno mandato diverse mail, compresa la dirigenza scolastica, non è possibile che gli studenti con questo gelo stiano in aula senza condizionatori accesi. Vorrei capire cosa è successo, e soprattutto chiedo che venga riacceso subito l’impianto di riscaldamento perché i bambini non possono stare a scuola in queste condizioni». Al lavoro c’è la ditta si sta occupando della manutenzione delle caldaie, ma il guasto probabilmente non potrà essere riparato prima delle vacanze di Natale.

Disagio lamentato anche nell’asilo di via Emilio Lussu. «Ho ricevuto lamentele delle mamme per il freddo all’interno della scuola», dice il consigliere Riccardo Cioni, «i tecnici sono intervenuti ma c’è un problema di fondo già segnalato tempo fa: in via Lussu serve un nuovo impianto di condizionamento come è stato fatto in altri istituti cittadini, perché», conclude, «non possono esserci scuole e bambini di serie B».

