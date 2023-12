Scuole accorpate, infiamma la polemica 

«Il Comune di Iglesias ha accettato di perdere le autonomie scolastiche, si tratta di un ulteriore schiaffo alla città, che prima con i servizi sanitari e poi con quelli scolastici, continua a perdere pezzi senza lottare». Così il consigliere di maggioranza (Uniti per Iglesias) ed ex assessore all’Istruzione Alessandro Lorefice, interviene sulla delibera della Giunta che dissente dalla scelta del ridimensionamento degli istituti, ma ne prende atto e propone le proprie soluzioni.

La critica

«Il taglio delle autonomie scolastiche è puramente politico - prosegue Lorefice - e questa resa (nonostante la città abbia tutti i requisiti necessari per conservare l’attuale disegno) dimostra di non avere alcuna voce in capitolo sulle decisioni che arrivano dall’alto. Non si può accettare passivamente una scelta illegittima. Nelle prossime settimane attuerò delle azioni di protesta contro una decisione che impoverirà l’offerta didattica della città». L’assessore all’Istruzione Vito Spiga, spiega come la delibera sia un documento politico che intende dissentire dalle intenzioni della Regione: «Ma consapevoli che i tagli andranno comunque effettuati - spiega - abbiamo proposto delle soluzioni per poterli in tal caso compiere noi». La prima proposta riguarda l’accorpamento all’istituto comprensivo Nivola, delle scuole dell’infanzia Col di Lana e via Pullo della primaria del Villaggio operaio, dell’infanzia e primaria di Nebida e Buggerru, l’accorpamento all’istituto Allori della scuola secondaria Eleonora d’Arborea e di quella di Fluminimaggiore. La seconda prevede invece l’accorpamento al Nivola dell’Eleonora d’Arborea, della primaria del Villaggio Operaio e della scuola dell’infanzia di Col di Lana e ancora l’accorpamento all’Allori della scuola dell’infanzia di via Pullo e di quelle di Nebida, Fluminimaggiore e Buggerru. Due anche le proposte per le: il primo accorpare il Baudi di Vesme all’Asproni ed il secondo l’Agrario di Villamassargia all’Ipia.

L’opposizione

Anche per il consigliere d’opposizione di FdI Luigi Biggio la delibera di Giunta è una rassegnazione alla sconfitta: «C’erano i margini politici e normativi per battagliare e mantenere le tre autonomie scolastiche. - dichiara - Si è scelto per una delibera di Giunta anziché di Consiglio comunale, un errore che non fu commesso nel 2012 quando nella stessa situazione riuscimmo a mantenere invariato l’assetto delle scuole dell’obbligo».

