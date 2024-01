Scuole accorpate, il Comune si prepara per la battaglia al Tar 

Il dimensionamento scolastico in città - con la soppressione delle direzioni degli istituti comprensivi 2 e 3 - finisce in Tribunale, o almeno rischia di finirci. La giunta comunale, riunita ieri, ha approvato e reso immediatamente esecutiva la nomina di un avvocato per «vagliare i presupposti per l’ammissibilità e l’esperimento della conseguente azione legale preordinata a scongiurare il dimensionamento in corso», a partire dal mese di settembre 2024.

La decisione di rivolgersi al Tar arriva in seguito a una serie di passaggi precedenti in cui sempre il comune di Quartu aveva manifestato la propria contrarietà al taglio dei due istituti ed al loro accorpamento con altri presenti nel territorio: da ultimo, pochi giorni fa, con una lettera indirizzata dal sindaco Graziano Milia all’assessore regionale all’Istruzione Biancareddu, in cui si sollecitava l’esigenza di un ripensamento e di una soluzione di garanzia per il sistema delle autonomie scolastiche locali, partendo da una petizione firmata da un numero considerevole di cittadini quartesi.

«In assenza di un riscontro concreto alle nostre perplessità, ci troviamo costretti ad agire in giudizio contro una decisione che riteniamo ingiusta e mortificante per il nostro territorio e per il sistema scolastico locale, che in questi anni ha dato segnali incoraggianti di crescita e di vitalità proprio in quelle realtà che oggi si vorrebbero cancellare», commenta il sindaco. «Ecco perché l’amministrazione convintamente sostiene e sosterrà ancora tutte le istanze e le iniziative provenienti dal mondo della scuola». (f. l.)

