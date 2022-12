Scuole, a rischio l’autonomia 

A un anno dal suo insediamento, il consiglio generale della Cisl oristanese ha tracciato una radiografia a 360 gradi della provincia, puntando il dito su diverse criticità esistenti. Tra le più preoccupanti quella legata all’istruzione. Elena Aroffu, segretaria della Cisl scuola, ha denunciato infatti il rischio concreto che possano essere perse alcune autonomie scolastiche, e in particolare nelle realtà come il Ghilarzese e la Marmilla, che non garantiscono il numero minimo di 900 studenti.

Il rischio

«E’ una spada di Damocle – aggiunge la sindacalista – con la quale conviviamo da tempo, ma che ora potrebbe abbattersi sulle nostre scuole. In molti casi neppure ora gli istituti raggiungono i 600 alunni e i 400 nei territori montani. Questo significherebbe non avere più l’autonomia e di conseguenza il dirigente scolastico e il dsga, con un depotenziamento delle scuole, una vita amministrativa e didattica di gran lunga inferiore. Finora ci siamo salvati, vedremo cosa accadrà adesso, tenuto contro che la Regione non ha gli strumenti per strappare delle deroghe. L’auspicio è che siano presentati degli emendamenti per scongiurare questo pericolo. Si dovrebbe tener conto – conclude la Aroffu - che soprattutto nelle zone interne non è ipotizzabile mettere insieme 900 alunni per via dello spopolamento che continua ad aumentare. Io credo che un tentativo per salvare il salvabile debba essere fatto e che si capisca soprattutto che qui non siamo a Roma o Milano».

La dirigente

Su questo tema, molto articolata è anche la posizione di Marina Enna dirigente del Comprensivo di Ghilarza, che con i parametri previsti. mette a serio rischio la propria autonomia. «Si tratta di chiudere un numero elevato di Istituti in tutta la Sardegna - evidenzia - Quando abbiamo fatto la riunione in provincia per il dimensionamento scolastico, sulla bozza di linee guida emanate dalla Regione non eravamo a conoscenza, perché non ancora emanata, della manovra finanziaria. Le linee guida sarde non lasciano poi spazio a manovre e sono di una rigidità unica. Le più rigorose che io abbia mai letto e cosi non ci può essere vita per gli istituti sottodimensionati. Con questi numeri – evidenzia la dirigente - neppure l’Istituto globale, riuscirebbe ad arrivare intorno agli 800 alunni». E a proposito di globale, l’Unione dei Comuni del Guilcier, ne ha reiterato con forza la richiesta di istituzione con un documento inviato in Regione e che con parametri ovviamente diversi potrebbe dare lunga vita all’istituzione scolastica dell’Alto Oristanese. «La situazione è preoccupante – conclude Marina Enna - perché non si possono formare istituti con 15 comuni e 20 plessi, Ingestibili e ingovernabili. La speranza è che essendo il parametro di 900 alunni non nuovo, perché risalente a un decennio, non venga ancora applicato perché mai recepito dalle Regioni».