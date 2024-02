Scuole, 41 milioni per la sicurezza 

Palestre, sistemi antincendio, messa in sicurezza di pilastri, travi, solai. Ma anche sostituzione di porte, finestre, oltre alla manutenzione ordinaria. È un piano che vale oltre 41 milioni di euro. Trenta istituti superiori della Città metropolitana, ventitré scuole (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) del Comune sono oggetto di lavori ordinari e straordinari. Perché dopo il caso del cedimento di una parte del soffitto al Dettori, più di dieci anni fa, sulle scuole di Cagliari è cominciata la nuova cura. Dentro gli interventi c’è, letteralmente, di tutto: bagni, impermeabilizzazioni, cornicioni, barriere architettoniche. Ma soprattutto lavori di adeguamento strutturale. Segno che le criticità sulle strutture sono ancora molte. «Con questi interventi mirati a renderle sicure e adeguate agli standard attuali la condizione del patrimonio edilizio scolastico sta nettamente migliorando», dice Andrea Loi, dirigente del settore edilizia scolastica e patrimonio della Città metropolitana. «Questo è solo l'inizio, sarà infatti necessario reperire ulteriori risorse per completare gli adeguamenti. Sempre tenendo presente che la priorità di ogni intervento è la sicurezza, poi viene tutto il resto», aggiunge.

Le criticità

Le criticità, duqnue, restano. Il patrimonio edilizio scolastico cittadino è vecchio (di oltre mezzo secolo),e gli storici problemi legati alla sicurezza sono quelli principali. Tempo fa, al Bacaredda era caduto un piccolo pannello del controsoffitto, al Satta una porta che aveva colpito, fortunatamente, in maniera non grave una collaboratrice scolastica. Sono ancora tante le emergenze irrisolte, pochissime le eccellenze ma i passi avanti fatti grazie ai fondi del Pnrr cambiano lo scenario. È vero, la messa completa a norma delle scuole resta il tallone d’Achille numero uno: il 90% degli edifici scolastici cagliaritani (un problema di tutta Italia), per esempio, non possiede le certificazioni di agibilità. Ma questo non significa che le scuole non siano sicure. «Quello è un documento amministrativo che serve e che bisognerebbe avere ma che si ottiene solo quando tutto il sistema è a norma», spiega il dirigente Andrea Loi. Detto diversamente: per avere quella certificazione bisogna aver prima risolto tutto il resto (adeguamenti statici, barriere architettoniche, certificazione antincendio, luci di emergenza, etc.) ma siccome i fondi sono sempre insufficienti e la lista delle priorità e sempre lunga, a quell’ultimo passaggio amministrativo non ci si arriva (quasi) mai.

Gli interventi

L’intervento (economicamente) più importante sulle scuole della Città metropolitana è per la storica sede del Martini di via Sant’Eusebio, chiusa da anni: oltre quattro milioni di euro per rifare soffitti, aule, efficientamento energetico, acquistare nuovi arredi. Riaprirà i battenti per l’inizio del prossimo anno scolastico. Quindi, ci sono oltre due milioni per rimettere in sesto il corpo centrale del Riva, in piazza Garibaldi, chiuso ormai da una ventina d’anni. E ancora: quasi quattro milioni per lavori di manutenzione straordinaria all’Eleonora d’Arborea, quasi due milioni per l’Euclide. Poi ci sono quelli in corso o già completati da parte del Comune che valgono circa 2 milioni di euro: oltre a via Stoccolma, appena riaperta (ma solo una parte) dopo il rischio di cedimento rilevato l’estate scorsa, ci sono i lavori nelle scuole primarie di via Flavio Gioia, via Meilogu, via Caboni, via Del Sole, e all’Atzeni 1 e 2, solo per citarne alcune. E poi: interventi alla Cima, in via Tuveri, in via Piceno. «Gli interventi sono finalizzati principalmente alla messa in sicurezza ma anche al rifacimento di servizi igienici, sostituzione di infissi, adeguamento di percorsi di accessibilità», dice Gabriella Deidda, assessora ai Lavori pubblici.

RIPRODUZIONE RISERVATA