Scuole, 2 milioni per la sicurezza 

Oltre 2 milioni di euro per le scuole di Macomer. A tanto ammonta l’investimento complessivo, con i lavori che stanno per essere avviati, dell’amministrazione comunale, grazie ai fondi della Regione, per la sistemazione, la riqualificazione, l’adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici cittadini, tra cui l’antico caseggiato di via Roma, in pieno centro storico, poi quello della zona di Sertinu e l’asilo nido di Santa Maria.

Edificio storico

Un investimento enorme, con finanziamenti ottenuti nel giro di 13 mesi, grazie al lavoro di squadra che vede insieme gli amministratori comunali e l’ufficio tecnico. Soprattutto per rimettere a posto l’edificio di via Roma, risalente al 1929, che ha sempre ospitato le elementari, dove sono state messe a disposizione ingenti risorse: prima un finanziamento di 460 mila euro, ottenuto in tempi rapidi dopo il crollo di alcuni cornicioni, e di recente altri 760 mila euro, che serviranno a mettere a posto l’intero caseggiato con la sistemazione della facciata principale e di quelle laterali, anche dei pericolanti cornicioni. Si procederà anche con la sistemazione di una parte degli interni. L’amministrazione comunale è impegnata per riportare l’edificio agli antichi splendori: ha accolto diverse generazioni di alunni a partire dal 1930. Non solo la vecchia scuola però.

Altri interventi

Un finanziamento di 300 mila euro è stato ottenuto per la sistemazione della scuola elementare di Sertinu, dove presto si procederà col rifacimento del tetto, che sarà completamente rinnovato. A questo si aggiungono 600 mila euro per la sistemazione e la messa in sicurezza dell’edificio che dovrà ospitare di nuovo l’asilo nido di Santa Maria, assieme ad altre attività. «Non possiamo che essere contenti del lavoro che stiamo svolgendo - dice l'assessore al patrimonio, Toto Listo - in appena tredici mesi, siamo riusciti a ottenere finanziamenti che in passato era difficile avere. Stiamo poi intervenendo sulle scuole, che saranno riqualificate e messe in sicurezza. Dobbiamo per questo ringraziare l’ufficio tecnico comunale, col quale lavoriamo in sintonia, ottenendo ottimi risultati». Tutte le scuole saranno dotate di un impianto elettrico moderno e di riscaldamento adeguato con l’uso delle nuove tecnologie.

