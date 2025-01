«Scuolabus piccolo e malandato» 

A Sant’Isidoro scoppia la polemica sul servizio scuolabus. Il mezzo che ogni giorno dovrebbe accompagnare i bambini a scuola si è «trasformato in una trappola su quattro ruote». È un «furgone malandato», dicono le famiglie, in cui «sicurezza e dignità» dei passeggeri sono state dimenticate.

Le accuse

Il problema si è presentato lo scorso settembre, quando il Comune ha sostituito il vecchio scuolabus – acquistato nel 2018 e considerato dalle famiglie «perfetto» – con un mezzo più piccolo e, secondo i genitori, inadatto al trasporto scolastico. «È una questione di sicurezza», gridano le mamme, che hanno chiesto per martedì prossimo un incontro con i rappresentanti di maggioranza e opposizione. «Non possiamo più accettare che i nostri figli viaggino in queste condizioni».Maria Cristina Manca, madre di un ragazzo di seconda media, descrive la quotidianità all’interno del mezzo: «Mio figlio è costretto a sedersi di traverso, con le gambe piegate perché non c’è abbastanza spazio. Deve tenere il trolley sul sedile accanto o, peggio, metterlo nel corridoio, che dovrebbe essere libero per ogni evenienza».Non va meglio a Jessica Piludu, che racconta: «Lo scuolabus si ferma quasi in cunetta. È successo che i bambini siano pure caduti, perché non c’è spazio per salire in sicurezza. Gli zaini sono così ingombranti che mia figlia è costretta a lasciarlo vicino all’autista. È uno spettacolo indecoroso».

Le famiglie non riescono a spiegarsi la scelta del Comune. «Il vecchio scuolabus era stato acquistato nel 2018 e funzionava benissimo – sottolinea Angela Perra –. Ci dicono che fosse sempre in assistenza, ma non ci risulta: ha sempre svolto il servizio regolarmente». Elisa Melis, madre di un altro alunno, aggiunge: «Le assistenti non aiutano mio figlio a salire e scendere con il trolley, e per lui è ogni giorno una fatica enorme». Mentre Maura Patteri segnala un’ulteriore anomalia: «In fondo al mezzo ci sono un secchio e un bastone che i bambini dicono venga usato per bloccare lo sportello. Le cinture di sicurezza? Non sempre funzionano e, comunque, seduti di lato non possono usarle correttamente».

Il Comune

L’assessora alla pubblica istruzione, Elisabetta Contini replica alle proteste dei genitori spiegando che la funzionaria ha preso in carico le loro richieste già a novembre, istituendo anche nuove fermate. «Nonostante non sia arrivata alcuna segnalazione ufficiale e protocollata, le lamentele sono state comunque riportate alla ditta – spiega -, lo scuolabus è a norma e omologato per studenti fino alle superiori. Comprendo che gli spazi siano diversi rispetto al passato, ma il mezzo è idoneo al numero di utenti». Il 21 gennaio – in attesa di un documento scritto - incontrerà la ditta e poi le famiglie. «Il Comune continuerà a venire incontro alle esigenze delle famiglie, come dimostrato con la gratuità del servizio trasporto per il 2025».

