01 novembre 2025 alle 00:28

Scuolabus nel torrente, feriti autista e 4 studenti dopo un volo di 8 metri 

Sondrio. Momenti di terrore, ieri mattina alle 7.30, per gli studenti minorenni che andavano a lezione su uno scuolabus diretto da Valfurva a Bormio, in Valtellina. Il pullman, che aveva a bordo sette studenti delle medie, è uscito di strada, ha sfondato il guardrail e, dopo esser precipitato per 7-8 metri, è finito inclinandosi su un lato nell’acqua del torrente Frodolfo. Quattro di loro, feriti lievemente, sono stati portati in ambulanza all’ospedale Morelli di Sondalo. Più serie le condizioni dell’autista, un 39enne, che potrebbe aver perso il controllo del mezzo per un malore. Non è comunque in pericolo di vita e ha riportato ferite per una prognosi che ieri erano ancora in corso di definizione. Per tre dei ragazzi si è reso necessario confermare il ricovero ospedaliero, mentre la maggior parte è stata medicata sul posto per lievi contusioni. A dare l’allarme ai soccorritori è stata una ragazzina con il cellulare, dato che in quel momento non passavano altre auto lungo la strada del Passo del Gavia, a quell’ora molto isolata. Vigili del fuoco e carabinieri accorsi sul luogo hanno provveduto a mettere in salvo i ragazzi piombati nelle acque poco profonde del torrente. «Nella sfortuna dell'incidente - ha dichiarato il sindaco di Valfurva, Luca Bellotti - grazie a Dio siamo stati fortunati, non è successo nulla di veramente grave. A preoccupare maggiormente sono le condizioni di salute dell'autista, ma speriamo che presto si riprenda».

