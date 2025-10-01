Scuolabus negato a un disabile  

Ogni mattina per una mamma oristanese residente in periferia (nelle campagne tra Oristano e Silì) portare i tre figli a scuola è ormai una corsa a ostacoli. Tanto più che uno di loro, 10 anni, è affetto da disturbi dello spettro autistico. Per questa famiglia però un diritto come quello al trasporto scolastico si è trasformato in una battaglia contro burocrazia, carenze di personale e rimpalli di responsabilità tra uffici comunali.

La storia

La mamma racconta di aver presentato regolare richiesta del servizio prima dell’inizio dell’anno scolastico, rivolgendosi all’Informacittà. «Ho subito spiegato la situazione di mio figlio e la sua patologia. Mi è stato detto di inviare una mail al Comune per sapere se servissero le certificazioni. Ho fatto tutto quello che mi hanno chiesto» spiega. La risposta, però, l’ha lasciata senza parole. Dopo essersi confrontata con le assistenti sociali che seguono il bambino, la donna ha scoperto che per usufruire del trasporto suo figlio avrebbe avuto bisogno di un accompagnatore fisso sul pulmino. «Mi è stato detto che tutte le leggi che garantiscono le terapie a cui ha diritto mio figlio sono già state utilizzate, quindi non ci sono altre risorse per assicurare anche un accompagnatore durante il trasporto» denuncia la mamma. Una proposta che si è cercato di alleggerire: «Avevo chiesto almeno di fare un inserimento, con una persona pagata da me solo per i primi giorni, in modo che il bambino potesse ambientarsi e sentirsi sicuro. Ma mi è stato detto che non era possibile».

Le difficoltà

Così, da settimane, la mamma accompagna personalmente i tre figli a scuola, facendo i salti mortali tra orari e distanze. Una ragazzina frequenta la scuola media e dovrebbe essere prelevata dal pulmino al punto di raccolta predisposto vicino al campo sportivo di Silì. L’altro, che frequenta la primaria, dovrebbe prendere un altro mezzo nello stesso punto intorno alle 8 infine il più piccolo, verrebbe preso nella strada di casa verso le 8.10. Ma è per il bambino autistico il problema più grave: «Mi hanno detto che non può salire sul pulmino senza un accompagnatore. Io non posso assumere una persona per tutto l’anno, e non è giusto che mio figlio debba rinunciare a un diritto riconosciuto dalla legge. Non chiedo privilegi – sottolinea la mamma – solo che vengano rispettati i diritti di mio figlio e degli altri bambini. Non possiamo essere lasciati soli». L’appello è chiaro.

La replica

Dal Comune, intanto, arriva un commento stringato: «Gli uffici si stanno attivando per risolvere la situazione», fanno sapere. Ma nei corridoi di Palazzo degli Scolopi la vicenda sembra rimbalzare tra il settore Servizi alla cittadinanza e quello della Pubblica istruzione, con il risultato che la famiglia resta ancora senza una soluzione concreta.

