Scuolabus, l’assessora incontra i genitori 

Un incontro per fare chiarezza e cercare soluzioni. Si è svolto ieri mattina, in sala Giunta, il confronto tra l’assessora alla pubblica istruzione, Elisabetta Contini, e i genitori dei bambini che usufruiscono del servizio scuolabus. Alla riunione hanno partecipato solo nove famiglie: un numero che riflette forse un malessere diffuso ma ancora poco strutturato.

Le questioni emerse sul tavolo non sono state poche: dal cambio del mezzo, definito «piccolo e malandato», all’aumento delle tariffe, fino a una comunicazione degli uffici percepita come poco chiara. Problematiche che hanno alimentato malumori all’interno del servizio.

«Tutti i genitori presenti hanno apprezzato la sospensione del contributo delle famiglie per il servizio scuolabus per il 2025», ha sottolineato l’assessora Contini. Un punto di partenza importante per costruire un dialogo più aperto. Nonostante l’assenza della funzionaria comunale, motivata da ragioni personali, l’assessora ha deciso di mantenere l’appuntamento per non alimentare ulteriori tensioni: «Mi sembrava fondamentale ascoltare le richieste delle famiglie e rispondere alle loro domande», ha detto Contini, definendo l’incontro «sereno e costruttivo».Il Comune, intanto, si è impegnato a esaminare tutte le segnalazioni raccolte e a dialogare con chi gestisce il servizio per migliorarlo. L’assessora ha inoltre invitato i genitori a formalizzare ogni lamentela in forma scritta e dettagliata: «Solo così i nostri uffici possono intervenire concretamente e gestire al meglio ogni situazione».

