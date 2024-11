Scuolabus, il tragitto delle polemiche 

«Scuolabus, gli alunni dell’Istituto comprensivo e della scuola materna San Raimondo, gestita dalle suore, potranno viaggiare a condizione che la permanenza sul mezzo non superi 40 minuti». Il Comune di Sanluri riscrive le regole in vista del nuovo bando per il trasporto degli studenti della frazione di Sanluri Stato che dista sette chilometri dalla città e quattro per il giro della borgata. «Il nuovo progetto – ricorda l’assessore con delega alla frazione Pamela Tonin - è stato presentato ai genitori per spiegare le modifiche imposte dalla norma e trovare una soluzione che garantisca il diritto allo studio e faciliti il tragitto casa-scuola, andata e ritorno».

Lo scuolabus

La novità, in vista del nuovo bando per l’affidamento del servizio, in scadenza a fine anno, riguarda il tempo del viaggio. Il pulmino giallo non potrà più fare il giro della borgata e 37 fermate davanti alle aziende, tanti quanti sono gli alunni, il primo sale a bordo alle 6.55 per arrivare puntuale a scuola alle 8. «La proposta – racconta Tonin – è stata quella di individuare due punti di raccolta in base alla singola residenza». Fra le difficoltà evidenziate dalle mamme c’è l’impossibilità di uscire di casa di mattina presto e, per chi non guida, percorrere diversi chilometri a piedi non è facile. Comprensibile per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni: non solo alzarsi quando fuori è ancora buio, ma mettersi in cammino in inverno con la pioggia, vento, freddo pungente e nei mesi caldi il rientro col sole cocente.

Le soluzioni

«Gli uffici – aggiunge Tonin – stanno predisponendo la nuova gara. Faremo di tutto per conciliare le esigenze delle famiglie con la normativa che regola il viaggio. Il diritto allo studio è intoccabile. I problemi delle scuole soppresse nei piccoli centri non possono sfuggire al Comune, troveremo un punto d’incontro». Il progetto non è piaciuto alle mamme: «Il rispetto del tempo massimo sullo scuolabus, non può ignorare località lontane dalla scuola. Non può obbligarci a raggiunge un punto di raccolta, pensiamo a chi ha una sola macchina in un orario in cui si esce per andare a lavorare». Sulla vicenda, il sindaco, Alberto Urpi, non lascia dubbi: «Tagliato col Covid il tempo a bordo del pulmino, nessuna famiglia sarà privata di questo servizio. Distanze e tempi massimi di percorrenza non dettano e non possono dettare regole assolute quando si parla di diritti costituzionali». Intanto il Comune ha confermato il rimborso della spesa per il trasporto dei residenti che distano più di due chilometri da scuola o anche perché in famiglia ci sono ragazzi disabili.

