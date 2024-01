Scuolabus, il Tar: servizio alla Fara srl 

Due sentenze, stesso risultato: il servizio di trasporto scolastico per dieci anni resta alla Fara srl. L’ennesimo ricorso della Cooperativa Oristanese bus ‘90 e il novello della ditta Marco Garau contro il Comune di Oristano, che aveva assegnato il servizio alla Fara, sono stati respinti con motivazioni all’incirca identiche dalla II sezione del Tribunale amministrativo regionale, presidente Marco Lensi, consiglieri Tito Aru e Antonio Plaisant.

I giudici amministrativi più volte si sono occupati del contenzioso tra la Cooperativa Bus ’90, vincitrice della gara d’appalto gestita dal Comune, e la Fara srl seconda classificata

In prima battuta il Tar ritiene infondato il ricorso della Fara, approvando l’esito della gara effettuata dal Comune. In appello il Consiglio di Stato capovolge la sentenza dei giudici cagliaritani, piazza al primo posto la Fara e retrocede la Cooperativa bus ‘90. Il Comune ne prende atto e assegna il servizio alla ditta vincitrice per decisione del Consiglio di Stato. A quel punto la ditta Garau, che dall’originaria terza posizione passa alla seconda, presenta il ricorso al Tar per ottenere la prima posizione ma i giudici amministrativi, valorizzando la decisione del Consiglio di Stato, lo bocciano. Un altro capitolo di una storia infinita. Il Comune era rappresentato dagli avvocati Gianna Caccavale e Raffaele Miscali.