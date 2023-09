Scuolabus e mensa, poche domande 

Con l’avvio del nuovo anno scolastico il comune di Posada prepara il piano per la gestione della mensa e del trasporto dei bambini con lo scuolabus. Fino a due giorni fa le richieste pervenute in municipio risultano nettamente inferiori alla popolazione scolastica che frequenta l’istituto comprensivo. Da qui il sollecito a tutti i genitori che intendono avvalersi di entrambi i servizi, di presentare la richiesta sia per i rinnovi che per le nuove iscrizioni. In assenza di domande i servizi non possano essere erogati. Domande da presentare online, sui moduli presenti sul sito https://www6.eticasoluzioni.com/posadaportalegen. Requisito per accedere al servizio è essere in regola con i pagamenti degli anni precedenti. Per info 0784870520 email aagg@comune.posada.nu.it.

