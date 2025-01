Scuolabus, c’è la proroga ma con qualche novità 

Prorogato di un anno il servizio scuolabus con alcune prescrizioni: gli alunni potranno viaggiare col pulmino a patto che il tragitto non superi i 40 minuti, inoltre per l’infanzia il mezzo si dovrà dotare di seggiolini adatti ai piccoli dai 3 ai 6 anni. Si chiude così il caso del trasporto degli studenti dell’Istituto comprensivo del Comune di Sanluri che risiedono nella frazione di Sanluri Stato. L’amministrazione ha scritto le nuove regole dopo un incontro con i genitori che hanno manifestato le difficoltà ad accompagnare i figli in uno spazio della località individuato come unica stazione di partenza del mezzo di trasposto, tenendo presente le singole esigenze delle famiglie.

Una novità rispetto alle 37 fermate del passato davanti alle singole aziende, tanti quanti erano gli alunni, il primo bambino saliva a bordo alle 6,55 per arrivare puntuale a scuola alle 8. L’occasione per il cambiamento, da tempo in programma, è stata colta dal Comune con la scadenza dell’appalto di gestione a dicembre e la preparazione di una nuova gara a gennaio, il tutto finalizzato a risolvere il problema legato ai limiti temporali del viaggio, volute dalla normativa. «Il bando – dice il sindaco Alberto Urpi – per diversi motivi slitta al 2026. Abbiamo chiesto dei miglioramenti che dovranno tenere conto della distanza di sette chilometri dalla città e di quattro per il giro della borgata. Doveroso venire incontro ai genitori, non si possono dettare regole assolute quando si parla di diritti costituzionali, come quello allo studio». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA