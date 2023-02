Scuolabus, arriva il verdetto finale 

Bocciati anche gli altri punti contestati dalla Fara srl che a gennaio aveva ottenuto dal Comune l’assegnazione provvisoria del servizio in attesa di una decisione del Tar al termine di una serie di ricorsi delle due società in lizza: la cooperativa Bus ’90 è stata rimessa in gioco dopo essere stata esclusa dalla commissione di gara e la Fara srl retrocessa in seconda posizione.

La Fara, seconda classificata, a dicembre aveva presentato ricorso chiedendo l’annullamento della gara sulla base di quattro osservazioni proposte dai legali della società. La prima delle contestazioni a sostegno del ricorso riguardava i mezzi di trasporto alimentati esclusivamente a metano mentre alcuni degli autobus proposti dalla concorrente “Bus‘90” sarebbero stati, sosteneva la Fara, in realtà “ibridi”, cioè alimentabili alternativamente a metano e benzina. Secondo i giudici l’istruttoria dibattimentale avrebbe invece accertato che tutti i mezzi della cooperativa Bus ’90 sono alimentari esclusivamente a metano e che il serbatoio a benzina che dispongono è utilizzabile solo in caso di emergenza.

Il servizio di trasporto scolastico per l’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, durata 10 anni con importo a base d’asta di 7,1 milioni, ritorna alla Cooperativa oristanese Bus ’90 dopo l’assegnazione provvisoria alla Fara srl in attesa della decisione del Tribunale amministrativo regionale. Che puntuale è arrivata. Per i giudici amministrativi il servizio è della Bus ’90, inizialmente esclusa dalla gara, e riammessa in forza di una prima sentenza del Tribunale amministrativo dell’ottobre dell’anno scorso.

L’osservazione

La sospensione

A giugno 2022 il Tar aveva infatti sospeso l’esito dell’appalto di 7,1 milioni per dieci anni scolastici a favore della Fara srl. A ottobre il Tribunale entrando nel merito confermava la sentenza che annulla gli atti e riammette la Cooperativa oristanese Bus ‘90. Il Comune ne prende atto e dopo aver verificato la documentazione della vincitrice, data l’urgenza dovuta all’avvio del servizio, procede all’assegnazione del servizio anche «in carenza di stipula del contratto».

La verifica

La Fara srl non molla e la dirigente, quando mancano cinque giorni alla ripresa del servizio del 7 gennaio, decide di affidare all’avvocato Raffaele Miscali la verifica degli atti in conseguenza della «problematiche giuridiche molto specifiche e dai risvolti certamente complessi» relativi in particolare alla dotazione dei bus che, secondo la gara d’appalto e in linea con le raccomandazioni nazionali, privilegiava quelli elettrici rispetto agli altri più impattante sull’ambiente.

Secondo la Fara questo aspetto non sarebbe stato sufficientemente valorizzato dalla commissione giudicatrice. La sentenza del Tar chiude una lunga stagione di ricorsi e controricorsi sempre che la Fara non tenti l’ultima carta davanti al Consiglio di Stato.

