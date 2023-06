Scuolabus ancora gratuito 

La Giunta comunale, guidata da Maria Teresa Diana, ha deliberato di confermare per l’anno 2023 la gratuità del servizio di trasporto scolastico per le famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado. Il costo troverà copertura grazie al contributo straordinario concesso dalla Regione. La Giunta ha anche stabilito di confermare le tariffe per la compartecipazione ai costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale: li copriranno in misura pari al 78,05 per cento. (f. m.)

