Oristano.
27 gennaio 2026 alle 00:28

Scuola volo Ita, il “Campanelli” c’è 

Fenosu e Alghero candidati per l’Isola. Faticoni: riapertura operativa alle porte 

La partita entra nel vivo. Venerdì scorso si è chiusa la finestra per la presentazione delle manifestazioni di interesse al bando di Ita Airways per la nuova scuola di volo e ora si apre la fase delle valutazioni. Una sfida che coinvolge numerosi scali in tutta Italia e che, per la Sardegna, vede in campo Fenosu e Fertilia.

La svolta

A Oristano l’ipotesi di una scuola di addestramento aeronautico a Fenosu è sul tavolo da tempo e l’attuale amministratore unico della Sogeaor, Riccardo Faticoni, in passato aveva già avviato contatti con diverse scuole. Il bando Ita, però, cambia lo scenario per dimensione, respiro nazionale e ricadute occupazionali. La candidatura oristanese nelle ultime settimane ha incassato prese di posizione significative. Provincia, Comune e sindacati hanno espresso sostegno al progetto. «Nel tempo mi sono confrontato con tutti e a tutti ho esposto quali siano i vantaggi e le potenzialità di Fenosu. In molti hanno valutato positivamente le informazioni», osserva Faticoni.

Botta e risposta

Non tutti, a giudicare dalle critiche del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Alessandro Solinas («L’attuale proprietà ha ammesso di non disporre dei mezzi materiali per far operare lo scalo: se necessario, si revochi la concessione»), che Faticoni definisce «gravi e infondate». In particolare, respinge l’idea che l’attuale gestione non abbia risorse e rivendica l’intervento di privatizzazione come «l’unica concreta operazione di salvataggio dell’infrastruttura», evitando «la perdita di valore degli ingenti investimenti già effettuati». E poi ricorda il risultato chiave: «Grazie agli investimenti sostenuti dalla società è stato possibile riottenere la concessione ventennale», un traguardo che pone l’aeroporto «a un passo dalla riapertura operativa».

Piano regionale

«Dopo tutto il lavoro svolto, ci saremmo aspettati un confronto serio e costruttivo, non posizioni che indeboliscono il progetto», ribadisce Faticoni. Sull’ipotesi di revoca della concessione evocata da Solinas, Faticoni aggiunge che sarebbe «profondamente dannosa» e rischierebbe di «compromettere in modo irreversibile il futuro stesso dell’aeroporto». Sul fronte istituzionale, Sogeaor precisa infine di non aver mai chiuso al dialogo. Anzi, viene espresso apprezzamento per il confronto avviato dalla Regione nell’ambito del Piano regionale dei trasporti, che ha consentito alla società di presentare osservazioni per il corretto inquadramento di Fenosu.

