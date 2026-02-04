«Scuola vietata allo studente disabile» 

Ad Assemini il diritto allo studio sancito dalla Costituzione, garantito a ogni cittadino senza distinzione, sembra essersi scontrato con la dura realtà di un ascensore rotto. È il caso sollevato dai consiglieri di opposizione del Movimento 5 Stelle (Diego Corrias, Rachele Garau e Sandro Sanna) con un’interrogazione che denuncia una situazione di «inefficienza amministrativa», dopo che una famiglia ha segnalato di non poter iscrivere il proprio figlio disabile all’Istituto Comprensivo “Pascoli” di corso America per la presenza di barriere architettoniche.

Il caso

Al centro della protesta c’è il «gravissimo episodio di discriminazione» (come si legge nel documento presentato in Aula dai pentastellati) che avrebbe colpito un giovane residente con disabilità motoria. Secondo i consiglieri, allo studente sarebbe stata negata l’iscrizione presso la scuola Secondaria di primo grado “Pascoli” perché l’ascensore dell’Istituto è fuori uso da tempo. Nonostante le rassicurazioni fornite dall’amministrazione comunale già un anno fa, nessun intervento di ripristino è stato effettuato.

Il risultato? La famiglia sarebbe stata costretta a cercare un altro Istituto fuori dal proprio bacino di appartenenza. Una «negazione del diritto allo studio» che i firmatari dell’interrogazione imputano direttamente al Sindaco e alla Giunta, chiedendo conto delle promesse non mantenute.

La replica

Il sindaco Mario Puddu ha respinto con forza le accuse definendo le critiche dell’opposizione come «strumentali e infondate». E ha rivendicato l’operato dell’amministrazione, citando vari incontri intercorsi con i genitori dello studente tra il 2025 e il 2026, nonché quelli per pianificare i lavori necessari nel plesso di corso America.

Il sindaco ha chiarito che non vi è stato alcun diniego: «Questo è un argomento su cui non accettiamo lezioni e strumentalizzazioni da parte di nessuno. Respingo immediatamente al mittente le accuse». Puddu ha poi precisato che, nonostante i disagi logistici legati ai cantieri, l’obiettivo era garantire pari dignità d’accesso: «Ci sono stati il massimo accordo e la massima condivisione con la famiglia, nonché il massimo impegno e sensibilità da parte mia, dell’assessora Alessia Meloni e del responsabile Roberto Spina». Secondo il sindaco la decisione finale di optare per un altro istituto sarebbe stata una scelta autonoma della famiglia, maturata dopo aver chiarito ogni malinteso tecnico.

Gli altri problemi

Il problema dell’ascensore della “Pascoli” è solo la punta dell’iceberg di una gestione dei plessi scolastici definita «insostenibile» dalla minoranza politica. Nel plesso di via Cipro e in via Di Vittorio le infiltrazioni d’acqua piovana arrivano fin dentro le aule didattiche. In corso America, oltre a un tetto che non tiene e all’impianto di riscaldamento rotto, la scuola ha subìto due furti nelle ultime settimane a causa di un sistema di allarme guasto. Un quadro completato dai telefoni isolati da oltre un anno in via Firenze e infiltrazioni gravi segnalate anche in via Asproni, via Carmine e corso Europa.

