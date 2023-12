«Scuola unica? Presidenza a noi» 

Popolazione scolastica in calo e rischio perdita dell’autonomia per l’istituto comprensivo di Muravera. Ci sarebbe il rischio di un accorpamento con Villasimius e Castiadas piuttosto che con i vicini Villaputzu e San Vito. Una situazione preoccupante che ha spinto il Consiglio comunale di Muravera ad approvare un documento per difendere in ogni modo l’autonomia scolastica o, in caso di accorpamento, optare per Villaputzu «mantenendo però – dice il sindaco Salvatore Piu – la presidenza e la segreteria a Muravera».

L’attività didattica

Muravera, insomma, secondo il Consiglio comunale dovrebbe restare al centro perché ha una popolazione scolastica di 331 alunni superiore a quella di Villaputzu (300) che però, assieme a San Vito, arriva quasi a 500. «In caso di accorpamento è importante – dice Cristina Cerina, consigliera con delega all’Istruzione – creare meno danno possibile alla didattica dell’istituto. Per un fattore geografico di vicinanza va bene un accorpamento con Villaputzu e San Vito. La richiesta però è anche quella di tenere la presidenza a Muravera». Una scelta condivisa dall’opposizione: «Ci troviamo di fronte – afferma Gianfranco Sestu, capogruppo di Obiettivo Muravera – a situazioni non previste, ad accorpamenti decisi dall’alto. Credo sia giusto stare con i paesi vicini di Villaputzu e San Vito. Corretto tenere la presidenza». Il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu mantiene una posizione di equilibrio: «Sul dimensionamento scolastico – precisa – la nostra opinione è sempre stata quella deliberata dal Comune di Muravera e cioè, in caso di accorpamento riteniamo sia più giusto mettere insieme Muravera, San Vito e Villaputzu».

La presidenza

Quanto alla sede della presidenza secondo Porcu «sarà la Provincia a decidere in base alle norme a alle linee guida vigenti. Noi accetteremo qualsiasi decisione purché i tre paesi possano stare assieme come unica autonomia scolastica». Tutti e cinque i sindaci dell’Unione dei Comuni (a rischio c’è anche l’autonomia di Villasimius e Castiadas) nei giorni scorsi hanno chiesto alla Regione di intervenire: «Faccia valere la propria competenza in materia di istruzione – scrivono Murgioni, Piu, Porcu, Siddi e Dessì - e tuteli il Sarrabus».

RIPRODUZIONE RISERVATA